Sénégal: Marie Rose Khady Fatou Faye, troisième femme porte-parole du gouvernement sénégalais

Marie-Rose Khady Fatou Faye entre dans l'histoire politique du Sénégal. Elle a été nommée secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions et Porte-parole du gouvernement, lors du premier réaménagement ministériel opéré par Ousmane Sonko. Elle devient ainsi la troisième femme à occuper ce poste stratégique.

La première à avoir marqué cette page de l'histoire fut Aïssata Tall Sall. À la fin des années 1990, sous la présidence d'Abdou Diouf, elle avait été désignée ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, ouvrant ainsi la voie.

Il faudra toutefois patienter deux décennies pour voir une autre femme occuper cette fonction. En 2019, Ndèye Tické Ndiaye Diop, alors ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications, est nommée porte-parole du gouvernement par le président Macky Sall, succédant à Seydou Guèye.

Avec la nomination de Marie-Rose Khady Fatou Faye, une nouvelle page s'écrit, confirmant la place croissante des femmes dans les hautes sphères de l'État.