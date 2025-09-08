Sénégal: Remaniement ministériel - Le Général Jean Baptiste Tine exprime sa gratitude et félicite son successeur

7 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Général Jean-Baptiste Tine a réagi dimanche 7 septembre 2025 au remaniement ministériel qui l'a vu quitter la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a exprimé sa reconnaissance et adressé un message de soutien à son successeur, Mouhamadou Bamba Cissé.

Dans sa déclaration, le Général Tine s'est dit honoré d'avoir servi l'État à un poste aussi stratégique. « Servir l'État à ce niveau de responsabilité fut un honneur et un privilège qui m'ont profondément marqué », a-t-il écrit. Il a remercié le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la confiance placée en lui.

L'ancien ministre a également rendu hommage à ses collaborateurs, citant la Direction générale de la police nationale (DGPN), la Gendarmerie nationale (GN), la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) et l'administration territoriale. Il a salué leur dévouement, leur intégrité et leur sens du devoir.

