Burkina Faso: Victoire de la guerre de résistance du peuple chinois - Le 80e anniversaire célébré à Ouagadougou

L'Ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso a commémoré le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste à travers une cérémonie solennelle, vendredi 5 septembre 2025 à Ouagadougou.

Il y a quatre-vingts ans, après de longues et âpres luttes, le peuple chinois a remporté la grande victoire de la guerre de résistance contre l'agression japonaise, apportant une contribution décisive à la victoire mondiale sur le fascisme et jetant des bases solides à l'établissement de l'ordre international d'après-guerre.

Cet anniversaire a été marqué en Chine par plusieurs activités dont une grande parade militaire, la décoration d'anciens combattants, un discours du président chinois Xi Jinping ainsi que diverses activités culturelles, dont une soirée de gala.

L'Ambassade de la République populaire de Chine au Burkina n'est pas restée en marge de cette célébration. Elle a marqué l'évènement à travers une cérémonie solennelle, vendredi 5 septembre 2025 à Ouagadougou. Au cours de la cérémonie, une exposition de photos historiques a permis aux invités de « vivre » les temps forts de la guerre de résistance chinoise.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un film sur le défilé militaire organisé le mercredi 3 septembre 2025 à Beijing pour marquer les festivités a aussi été présentée aux participants. Lors de ce défilé militaire à l'occasion de la journée de la Victoire, la Chine a dévoilé pour la première fois ses forces stratégiques terrestres, maritimes et aériennes, formant la triade nucléaire. Toute chose a qui a suscité une grande admiration de la part des participants à la présente cérémonie.

La soirée a aussi été marquée par un discours de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Zhao Deyong . Il a laissé entendre que la Seconde Guerre mondiale a été une catastrophe sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Les peuples d'Asie et d'Afrique, a-t-il rappelé, ont souffert des ravages de la guerre. Mais, avec 14 années de résistance, a-t-il soutenu, le peuple chinois a remporté la grande victoire de la guerre de résistance contre l'agression japonaise tout en apportant une contribution indispensable à la victoire de la guerre mondiale antifasciste. Pour lui, l'exposition organisée par l'Ambassade à l'occasion de cet anniversaire se veut une célébration de la grande victoire du bien sur le mal. « Se souvenir de cette histoire, c'est chérir la paix », a-t-il déclaré.

Du reste, a ajouté le diplomate chinois, cette célébration vise à éveiller l'aspiration et la fidélité à la paix. « Il s'agit de tirer les leçons du passé et se tourner vers l'avenir afin que les peuples du monde puissent jouir d'une paix et d'une tranquillité durable », a-t-il argué.

Bâtir ensemble une communauté d'avenir partagé

De l'avis de Zhao Deyong, la Chine et le Burkina Faso sont liés par une histoire similaire, et les deux peuples savent combien la paix est précieuse. « Nous défendons résolument les buts et principes de la Charte des Nations-Unies. Nous nous opposons à tout unilatéralisme et à tout acte d'hégémonie. Et nous promouvons activement la construction d'un nouveau type de relations internationales », a affirmé l'Ambassadeur.

Il a noté que son pays continuera de soutenir le Burkina Faso dans la préservation de ses droits et intérêts légitimes ainsi que la recherche d'une voie de développement autonome adaptée à ses conditions nationales. « Puissent la Chine et le Burkina Faso oeuvrer main dans la main pour poursuivre l'Initiative pour le développement mondial, l'Initiative pour la sécurité mondiale, l'Initiative pour la civilisation mondiale et l'Initiative pour la gouvernance mondiale, bâtir ensemble une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, poursuivre en commun le rêve de la modernisation, apporter un bien-être tangible à nos deux peuples, et promouvoir un avenir plus pacifique, plus sûr, plus prospère et plus radieux pour le monde », a-t-il souhaité.

Cette année marque par ailleurs le 80e anniversaire de la fondation des Nations-Unies et du recouvrement de Taiwan. L'Ambassadeur chinois a rappelé qu'en 1971, l'Assemblée générale des Nations-Unies a adopté la résolution 2758 qui prévoyait le rétablissement de la République populaire de Chine dans l'ensemble de ses droits légitimes au sein de l'ONU et le renvoie des représentants des autorités taïwanaises de l'Organisation des Nations-Unies et de toutes les institutions qui s'y rattachent. Il a notifié que cette résolution incarne le principe d'une seule Chine dans le monde à savoir qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde, que Taiwan fait partie de la Chine, et que le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime représentant l'ensemble de la Chine. Il a souligné à cet effet que la partie chinoise apprécie hautement l'adhésion de celle burkinabè au principe d'une seule Chine.