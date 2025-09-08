Madagascar: Motocross Réunion - Miaro Razafimahefa domine le MX 421 à Saint-Louis avec panache

Le circuit Lisette Dorseuil à Saint-Louis a vibré au rythme des moteurs rugissants du Championnat Régional de Motocross de La Réunion, ce dimanche. Dans la catégorie 250cc, le jeune pilote malgache Miaro Razafimahefa, membre de la Team LASSAUX et soutenu par KTM La Réunion et Sté Funbike, a marqué les esprits en remportant avec brio la 6e manche de la saison.

Cette victoire, sa deuxième consécutive après celle de la 5e manche à MX Bras Panon, confirme la montée en puissance du pilote à l'approche de la grande finale prévue le 5 octobre. Miaro a dominé les deux manches de la journée, franchissant à chaque fois la ligne d'arrivée en tête. Une performance impressionnante pour ce jeune compétiteur qui a su surmonter un début de saison compliqué.

« Les trois premières manches ont été difficiles pour Miaro, avec des départs ratés et plusieurs chutes », confie Tsirava Razafimahefa, son père. Malgré ces obstacles, le pilote a montré une belle résilience, décrochant une troisième place lors de la 3e manche avant de s'imposer avec autorité lors des deux dernières courses.

Cependant, malgré ces succès récents, Miaro ne pourra pas prétendre au titre de champion régional. Une absence lors de la 4e manche, en raison de ses examens de fin d'année, l'a pénalisée au classement général. « Il a gagné les deux dernières courses, et on espère qu'il continuera sur sa lancée pour briller lors de la finale », ajoute son père.