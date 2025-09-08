Madagascar: Rugby à XV - COSFA soulève la Coupe de Madagascar

Les Militaires du COSFA ont pris leur revanche tant attendue sur les Dakarois du FTM, hier au Stade Makis, dans une finale de la Coupe de Madagascar qui a tenu toutes ses promesses.

Une victoire au bout du suspense, c'est ainsi qu'on peut résumer cette rencontre. Devant un public en liesse et sous les regards attentifs du ministre Moustapha Marson et du président de la fédération Marcel Rakotomalala, les deux géants du rugby malgache ont livré une bataille digne des plus grandes joutes nationales.

Le COSFA s'est imposé sur le fil, 40 à 39, face à un FTM valeureux mais malchanceux. Le sort du match s'est joué sur une pénalité de Koroka après la sirène, qui aurait pu faire basculer le trophée du côté dakarois. Mais le ballon n'a pas trouvé les perches, et les Militaires ont pu exulter.

Choc de titans

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dès le coup d'envoi, COSFA a montré les crocs avec un essai transformé signé Jean Claude. FTM a répliqué à la 6e minute grâce à une pénalité bien placée de Sarobidy. Les Militaires ont ensuite creusé l'écart avec un deuxième essai de Solofo et deux pénalités transformées, portant le score à 20-08 à la 27e minute.

Mais les Dakarois, loin d'abdiquer, ont enclenché la machine offensive : Christian et Lahatra ont chacun aplati derrière la ligne, ramenant le score à 20-20 à la pause. Au retour des vestiaires, COSFA a opté pour un jeu plus structuré, misant sur les phases statiques et les groupés-pénétrants. Solofoniaina inscrit un nouvel essai transformé, suivi d'un cinquième essai décisif de Andoniaina à la 54e minute.

Rebondissements

Mais FTM n'a pas dit son dernier mot. Faneva a redonné espoir à son camp avec un essai bien construit, puis Toto Jonathan a fait trembler les filets pour porter le score à 40-39. Et là, tout s'est joué sur un coup de pied. Koroka, dans les arrêts de jeu, a eu l'occasion d'offrir la victoire à FTM. Mais son tir, pourtant bien placé, a frôlé les poteaux sans passer. Le COSFA pouvait souffler : la Coupe est militaire cette année.

« Nous avions l'avantage sur les avants, surtout en touche et en mêlée fermée. Le match était très palpitant, mais nos joueurs ont tenu bon jusqu'au bout », a déclaré Mboazafy Noé dit Razily, coach des Militaires. « Malgré le départ de certains cadres, la relève a assuré. On a manqué quelques points clés devant les perches, mais cela fait partie de notre préparation pour la nouvelle saison », a ajouté Heriniaina Rarivoson.

La troisième place est revenue au TFA Anatihazo, vainqueur du TAM Anosibe sur le score serré de 28 à 26. Du côté des dames, les rugbywomen du SCB Besarety ont été sacrées championnes après avoir dominé les RCTS Soavimasoandro, 29 à 22.