Madagascar: Musique - Pask'Ero, artiste engagé auprès des Malgaches

8 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Pask'Ero, un chanteur français tombé sous le charme de Madagascar, a dévoilé ce vendredi 5 septembre dernier à la presse malgache son dernier clip intitulé « C'est la Bella Vita ». Tourné début juillet à Majunga, sous la direction artistique du réalisateur Kevin Déris, ce clip est enregistré en featuring avec la chanteuse malgache, Sarah Angel's.

La chanson se distingue par une belle fusion entre le style afro-latino de Pask'Ero et les sonorités tropicales de Sarah Angel's. Il s'agit du cinquième clip que Pask'Ero tourne à Madagascar ; le premier, intitulé « Hey... viens, on va danser », avait été tourné à Sainte-Marie en 2016.

Pask'Ero a fait ses débuts dans la variété française. Mais un voyage en Afrique, en 2011, l'inspire à se tourner vers les rythmes latinos et les sonorités orientales, l'incitant à abandonner la variété française au profit d'une musique solaire et métissée.

Ses premiers titres, dans cette nouvelle orientation artistique, sont tournés en Corse. Entre-temps, il se consacre à d'autres projets : il joue dans 47 représentations de la revue théâtrale Bonne Garde, à Nantes, écrit plusieurs ouvrages sur les carnavals de France et lance une discothèque en Métropole.

Il revient ensuite à Madagascar en 2019, où il tourne deux autres clips : Casanova et une nouvelle version de l'un de ses premiers titres, Magdalena.

En 2024, il donne un concert dans la capitale malgache, filmé par son ami Kevin Déris, avant de franchir une nouvelle étape dans sa carrière artistique avec ce tout nouveau clip.

Mais son séjour actuel à Madagascar revêt également une dimension humaine et caritative. En effet, Pask'Ero est désormais ambassadeur de l'association Ny Ho Avy Madagascar, à travers My Sunset, un volet de l'association qui soutient 150 personnes âgées vivant à Fenoarivo, en périphérie d'Antananarivo, et à Salazamay, à Tamatave. La convention de partenariat entre les deux parties a été signée ce même jour.

Les revenus générés par le visionnage du nouveau clip de Pask'Ero sur YouTube seront reversés à My Sunset. Cette dernière fonctionne comme une maison de retraite médicalisée, offrant aux aînés restauration, soins, divertissements et aide au quotidien. Pask'Ero s'engage également à plaider la cause de l'association en France et à rechercher des sponsors ainsi que des partenaires pour soutenir ses actions.

Avant son retour en France, prévu pour décembre, il envisage de donner un concert dont les recettes seront versées à l'association.

À ce sujet, Pask'Ero confie qu'il rêve également de partager de grandes scènes avec des artistes malgaches tels que Tence Mena, Parish ou Mily Clément, qu'il a déjà rencontré personnellement. Il prévoit également de s'installer définitivement à Madagascar, à Majunga, dès l'année prochaine.

