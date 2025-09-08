Madagascar: Morondava - Un stade de 4 000 places inauguré

8 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

Le président Andry Rajoelina a procédé ce week-end à l'inauguration officielle du nouveau stade manara-penitra de Morondava, véritable symbole du développement sportif régional. Ce complexe flambant neuf peut accueillir jusqu'à 4 000 spectateurs et bénéficie d'infrastructures modernes : vestiaires, salle de musculation, espace de détente et zone d'accueil pour les athlètes. Plus qu'un simple terrain, il s'agit d'un centre de formation et d'éducation par le sport.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Moustapha, a souligné que ce projet s'inscrit dans une vision claire du gouvernement, intégrée au Plan Général de l'État (PGE), visant à valoriser les jeunes et le sport à travers des infrastructures de qualité dans la région. Grâce à ce nouveau stade, Morondava pourra désormais accueillir des compétitions nationales et régionales, tout en soutenant l'émergence de nouveaux talents.

