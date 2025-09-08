Afrique: Éliminatoires mondial 2026 - Les Barea face à leur destin contre le Tchad, ce jour

Fort d'une victoire 2-0 face à la Centrafrique lors de la septième journée, les Barea à l'assaut du Tchad pour un pas de plus vers le Mondial 2026, ce jour à Casablanca. Un match crucial pour conforter leur place et rêver d'une qualification historique à la Coupe du Monde 2026.

Les Barea de Madagascar ont marqué les esprits lors de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en dominant la République Centrafricaine 2-0 au stade Larbi Zaouli de Casablanca. Grâce aux buts de Waren Caddy et Arnaud Randrianantenaina, l'équipe de Corentin Martins s'est emparée de la deuxième place provisoire du groupe I avec 13 points, derrière le Ghana (16 points). Ce succès a boosté la confiance des Malgaches, qui se tournent désormais vers un nouveau défi de taille.

Ce soir, à 19h00, les Barea affrontent le Tchad dans le même stade pour la 8e journée. Après avoir tenu tête au Ghana (1-1) à la dernière minute, les Tchadiens promettent une opposition coriace. « Ce sera un match difficile. Le Tchad a montré sa capacité à bousculer les favoris. On doit être à 100 % physiquement et mentalement pour l'emporter », prévient Corentin Martins.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une victoire permettrait à Madagascar de consolider sa place de barragiste, voire de se rapprocher du leader avant les chocs face au Mali et aux Comores. Arnaud Randrianantenaina, buteur face à la Centrafrique, croit en l'exploit : « Le Tchad est solide, mais notre objectif est clair : le Mondial 2026. Avec notre cohésion et le soutien des fans, même à distance, on peut y arriver. Alefa Barea ! ».

Un rêve à portée de main

Avec un collectif soudé et une deuxième place en poche, Madagascar tient son destin en main. Une victoire ce lundi pourrait rapprocher les Barea d'une qualification historique pour le Mondial 2026. Les supporters, où qu'ils soient, vibrent pour leur équipe. Waren Caddy, prudent, ajoute : « On a reculé en fin de match contre la Centrafrique par fatigue. On doit corriger ça. Le Tchad, on les a battus 3-0 à l'aller, mais leur nul face au Ghana prouve qu'il faudra être sérieux ».