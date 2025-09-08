Les 4 et 5 septembre 2025, Casablanca, au Maroc, a accueilli le Championnat d'Afrique de Beach Wrestling dans les catégories jeunes (U15, U17 et U20). Malgré une délégation réduite à seulement deux athlètes en raison de contraintes logistiques, Madagascar a marqué les esprits en décrochant deux médailles, prouvant ainsi le talent et la détermination de ses représentants. Tahirisoa Tinah Andrianambinina, engagée en catégorie U17 féminine (-45 kg), a brillamment remporté la médaille d'argent.

Elle s'est inclinée face à l'Algérienne Meriem Safiya Grib, qui a décroché l'or, mais a devancé la Marocaine Islam Benzbiria, médaillée de bronze. De son côté, Jean René Razafindratandra, dans la catégorie U15 masculine (-60 kg), a décroché une médaille de bronze, se classant derrière le Sénégalais Mbaye Niang (or) et l'Algérien Athmane Benbekhti (argent).

« Nous sommes fiers d'avoir porté haut les couleurs de Madagascar lors de ce Championnat d'Afrique de Beach Wrestling. Ces deux médailles, ce n'est pas exactement ce que nous visions, mais c'est un bon résultat. Nous avons rencontré des difficultés, notamment à cause de la texture du sable, différente de celle sur laquelle nous nous sommes entraînés à Madagascar. Il y avait aussi un peu de stress au départ, mais nous avons su nous stabiliser. Nous sommes prêts à faire mieux lors des prochaines compétitions et à corriger nos erreurs », a partagé Tahirisoa Tinah.

Encadrés par Daniel Jean, conseiller technique régional de la ligue de l'Atsinanana, les deux jeunes lutteurs malgaches ont démontré un potentiel prometteur malgré les défis. Cette performance, bien que modeste, marque un pas de plus pour la lutte malgache sur la scène continentale. La Fédération Malgache de Lutte (FML), dirigée par Raveloson Mamitiana, peut se réjouir de ces résultats et envisager l'avenir avec ambition, en corrigeant les lacunes identifiées pour viser encore plus haut lors des prochaines échéances.

