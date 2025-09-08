La ville de Kunming, en Chine, accueille du 5 au 9 septembre 2025, l'édition du Forum des Médias et Think Tanks du Sud global, organisée par l'agence Xinhua, le Comité provincial du Parti communiste chinois du Yunnan et le Gouvernement populaire du Yunnan. Plus de 500 participants issus de 260 médias, think tanks et agences gouvernementales, venus de 110 pays et régions, ainsi que d'organisations internationales et régionales, ont pris part à ce rendez-vous. Madagascar y est représenté par Midi Madagasikara et l'un de ses confrères.

Réunis autour du thème « Empowering Global South, Navigating Global Changes », les participants ont débattu du rôle stratégique des médias et des centres de réflexion du Sud global pour unir leurs forces, amplifier leur voix, promouvoir l'apprentissage mutuel entre civilisations et contribuer à bâtir une communauté de destin partagé pour l'humanité.

Un Sud global en pleine affirmation

Les interventions d'ouverture ont mis en avant la place croissante du Sud global comme force constructive et incontournable dans la gouvernance mondiale. Les intervenants ont insisté sur la solidarité entre pays du Sud, la lutte contre la pauvreté, la promotion de la paix et de la stabilité, ainsi que sur la nécessité de saisir les opportunités de développement tout en protégeant l'environnement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Chine, présentée comme un acteur majeur de ce mouvement, a défendu son modèle de « modernisation chinoise » comme une nouvelle voie vers une vie meilleure pour les peuples. Le gouverneur du Yunnan, Wang Yubo, a partagé des exemples concrets : investissements dans les infrastructures, incitations agricoles et programmes de développement qui ont amélioré le quotidien de millions de citoyens.

Réformer la gouvernance mondiale

Le Consensus du Yunnan appelle à une réforme en profondeur de la gouvernance mondiale afin de refléter davantage les intérêts des pays en développement. Les médias et think tanks du Sud sont invités à « défendre la justice, favoriser le dialogue et contribuer à un ordre international plus équitable », fondé sur la consultation, la contribution conjointe et les bénéfices partagés.

Le forum a réaffirmé une conviction forte : « unité plutôt que division, coopération plutôt que confrontation, justice plutôt qu'hégémonie ». Plusieurs intervenants ont rappelé que « nos souverainetés ne sont pas à vendre », dénonçant les pratiques de domination et de "bullying" politique et économique.

Médias et nouvelles technologies

La modernisation collective est présentée comme une aspiration commune du Sud global. Les participants ont mis en avant la nécessité d'avancer ensemble dans la réduction de la pauvreté, l'industrialisation, la modernisation agricole et le développement vert et durable. Le forum encourage à « raconter des histoires vivantes d'intégration économique, de croissance interconnectée et de prospérité partagée ».

L'accent a aussi été mis sur le rôle des médias : produire des récits fidèles aux réalités, développer de nouveaux outils numériques, promouvoir l'éthique journalistique et accompagner l'essor de l'intelligence artificielle de manière responsable. Le Consensus souligne que l'IA offre à la fois des opportunités inédites et des risques, et que les pays du Sud doivent la mettre au service de la communication, de l'inclusion technologique et de la coopération.

Cultiver les échanges

Le forum a également rappelé le rôle historique et culturel du Sud global. Riche de traditions et de patrimoines, il a un potentiel immense pour renforcer les échanges entre civilisations. Le Consensus appelle à respecter la diversité culturelle et à promouvoir des initiatives comme le World Heritage Tour Program, favorisant la compréhension mutuelle et la coexistence inclusive.

En clôture, le Yunnan Consensus affirme la confiance des participants : le Sud global peut devenir une force de stabilité pour la paix, un pilier de l'ouverture et du développement, un acteur constructif de la gouvernance mondiale, et un moteur d'apprentissage mutuel entre civilisations. Le Forum de Kunming s'impose ainsi comme un espace stratégique de coopération, où la voix du Sud global s'affirme et se renforce dans la construction d'un avenir commun plus juste, plus équilibré et plus durable.

Médias et nouvelles technologies : entre défis et opportunités

Lors du Forum des Médias et Think Tanks du Sud global 2025, une attention particulière a été accordée au rôle des médias face aux bouleversements numériques. Les intervenants ont rappelé que les nouvelles technologies représentent à la fois une opportunité sans précédent et un défi majeur pour l'information.

Le défi des fausses nouvelles

L'un des constats les plus partagés est la vitesse à laquelle circulent les fausses informations, souvent plus rapide que celle des informations vérifiées. Sur les plateformes numériques, ce phénomène déforme la perception du public et rend plus difficile la transmission de la vérité, qu'il s'agisse de conflits, de questions politiques, économiques ou sociales.

L'opportunité de l'innovation

Pour les participants, les nouvelles technologies doivent être mises au service d'une information fiable et rapide, mais aussi de la promotion culturelle et de la coopération entre nations du Sud. Elles ouvrent la voie à une meilleure interconnexion entre médias, à un partage plus fluide des contenus et à la création de passerelles utiles, notamment dans l'éducation.

Le Consensus du Yunnan souligne, à cet égard, la nécessité d'« utiliser les technologies de l'information de nouvelle génération pour transformer les pratiques de communication, tout en restant attachés à l'éthique journalistique et aux standards professionnels ».

Fact-checking et coopération

Les intervenants ont insisté sur l'importance de développer des outils de vérification des faits entre différents médias, afin de renforcer la confiance mutuelle et de garantir des analyses objectives. Dans ce contexte, la coopération entre médias du Sud est essentielle pour offrir une information équilibrée et contrer les narratifs biaisés.

Vers un avenir inclusif et intelligent

Enfin, les discussions ont mis en avant que l'essor de l'intelligence artificielle représente un tournant pour les médias. Bien utilisée, elle peut contribuer à combler le fossé technologique mondial, améliorer les pratiques de communication et favoriser un avenir intelligent et innovant du développement médiatique.

En somme, les médias du Sud global sont appelés à relever le défi : protéger la vérité face aux fake news tout en exploitant les outils numériques pour devenir de véritables ponts entre les peuples et les civilisations.