Afrique: L'OMS enrichit sa Liste des médicaments essentiels avec de nouveaux traitements anticancéreux

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié le 05 septembre un communiqué dans lequel y figure une mise à jour de sa Liste modèle des médicaments essentiels et de sa Liste modèle des médicaments essentiels destinés à l’enfant, en y ajoutant de nouveaux traitements pour divers types de cancer et pour le diabète, ainsi que les comorbidités associées telles que l’obésité.

D’après le communiqué de l’OMS, le cancer demeure la deuxième cause de mortalité dans le monde, avec près de 10 millions de décès chaque année. Il représente environ un tiers des décès prématurés liés à des maladies non transmissibles. Depuis une décennie, les traitements contre le cancer figurent parmi les priorités de la Liste modèle des médicaments essentiels de l’OMS.

Alors que les médicaments anticancéreux constituent désormais près de la moitié des nouvelles autorisations délivrées par les agences de régulation, le Comité d’experts chargé de la mise à jour de cette liste applique des critères stricts. Seuls les traitements ayant démontré un bénéfice clinique significatif, notamment une prolongation de la vie d’au moins 4 à 6 mois, sont retenus.

Lors de sa dernière évaluation, le Comité a examiné sept demandes portant sur 25 médicaments anticancéreux. Dans le cadre d’initiatives visant à réduire les inégalités en matière de traitement, il a recommandé l’élargissement de l’accès aux inhibiteurs de point de contrôle PD-1/PD-L1, une classe d’immunothérapies permettant au système immunitaire de mieux cibler les cellules cancéreuses.

Parmi ces traitements, le pembrolizumab a été ajouté à la Liste modèle en tant que thérapie de première intention pour plusieurs formes de cancer métastatique : le cancer du col de l’utérus, le cancer colorectal et le cancer du poumon non à petites cellules. Pour ce dernier, l’atézolizumab et le cemiplimab sont proposés comme alternatives.

Le Comité a également analysé des recommandations formulées par des spécialistes en oncologie, notamment des stratégies visant à améliorer l’accès aux traitements et à en réduire les coûts. Il a validé plusieurs approches cliniques et systémiques, fondées sur des données probantes, incluant des méthodes d’optimisation des posologies.

Si les réformes structurelles nécessitent un engagement gouvernemental sur le long terme, certaines mesures cliniques peuvent, selon le Comité, être mises en œuvre rapidement, notamment dans les contextes où les ressources sont limitées.