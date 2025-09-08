Sénégal: Saly Sarr charge l'Etat et la fédération d'athlétisme - « Nous sommes abandonnés ...»

La discipline reine des jeux Olympiques serait-elle dans le creux de la vague au Sénégal ? Si l'on en croit à Saly Sarr, les athlètes sénégalais peinent à joindre les deux bouts, faute de moyens. Dans une tribune envoyée aux médias, la championne d'Afrique du triple saut interpelle le ministre des Sports et la Fédération sénégalaise d'athlétisme.

« Nous sommes abandonnés ». C'est le cri de coeur de la championne d'Afrique au triple saut, Saly Sarr. Dans un message largement partagé hier, dimanche 7 septembre, elle dénonce les « mauvaises conditions de préparation » des athlètes sénégalais qui devront participer aux championnats du monde d'athlétisme prévus du 13 au 21 septembre 2025 à Tokyo, au Japon. Allant plus loin, elle a listé les manquements des autorités vis-à-vis des athlètes qui préparent à se lancer dans des compétitions. Elle pointe du doigt « un manque total de soutien de la part de la fédération et du ministère, des financements inexistants pour préparer correctement les compétitions, de conditions de préparation pénibles, des primes insuffisantes qui ne couvrent même pas les besoins de base ».

Dans son texte, Saly Sarr révèle qu'en marge de la préparation des Mondiaux de Tokyo, les athlètes se prennent en charge eux-mêmes comptant chaque centime, improvisant les entraînements, trouvant des solutions pour voyager, se nourrir et se loger. Elle regrette ainsi que malgré tous ces problèmes, les athlètes sont tenus de faire des résultats. « Mais comment y arriver sans moyens, sans accompagnement, sans respect » ? s'interroge-t-elle. Saly Sarr lance ainsi un appel aux autorités afin que les athlètes puissent bénéficier d'un soutien financier réel, des primes décentes pour vivre et une écoute et un respect pour les efforts fournis chaque jour.

Un cri du coeur qui rejoint le coup de gueule de la coqueluche de l'athlétisme sénégalais, Louis François Mendy. En dehors de l'athlétisme, le coach des Lions avait lui aussi dénoncé les conditions de préparation de la sélection de basketball.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres