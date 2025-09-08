Afrique: Eliminatoires mondial 2025-RDC-Sénégal - Veillée d'armes à Kinshasa

L'équipe nationale du Sénégal est arrivée hier, dimanche à Kinshasa, où elle défiera la RD Congo demain mardi 9 septembre pour le compte de de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. C'est la veillée d'armes en vue de cette rencontre au sommet et décisif pour la qualification directe au Mondial.

Avant leur départ, le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall a rencontré la délégation sénégalaise pour rassurer sur les conditions de déplacement, d'hébergement et de préparation, afin de mettre l'équipe dans les meilleures dispositions possibles. Pendant ce temps, les supporters sénégalais résidant au Congo étaient déjà mobilisés à l'aéroport de Ndjili pour accueillir leurs Lions mais aussi afficher leur grande confiance par rapport à la victoire finale dans ce match prévu demain à 16h00 au stade des Martyrs de Kinshasa.

Une rencontre à fort enjeu dans la course vers la qualification à la prochaine coupe du monde 2026. Ce duel au sommet cristallise déjà toutes les attentes et prélude une rude bataille dans le bouillant stade des Martyrs de Kinshasa. Au match aller, la RD Congo avait, on le rappelle, réussi à arracher un nul de 1-1, aux derniers instants grâce au nouvel entrant, Fiston Mayele Kalala. C'était lors du match de la 4e journée disputée le 6 juin 2024 au stade Abdoulaye Wade de Dakar. Leaders de la poule B avec un point d'avance (16 points) sur le Sénégal (15 points), les Léopards de Sébastien Desabre entrevoient aujourd'hui une deuxième participation en Coupe du Monde.

En attendant leur déplacement au Togo et la réception du Soudan en octobre prochain.. La RD a déjà participé, sous le nom de l'ancien Zaïre, au Mondial de 1974 disputé en Allemagne. Un rendez-vous où il été atomisé dans la phase de poules avec 3 défaites, 14 buts encaissés et pas un seul marqué. D'ores et déjà qualifiés pour la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, Lions et Léopards se retrouveront, on le rappelle dans le groupe D basé à Tanger.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Moussa Niakhaté, déclare forfait, Seyni Mbaye Ndiaye appelé

À deux jours de sa rencontre cruciale contre la République démocratique du Congo pour la 8e journée des qualifications pour la Coupe du Monde, le Sénégal a été contraint de se passer de Moussa Niiakhaté. Titulaire vendredi lors de la victoire contre le Soudan et touché au genou droit et remplacé à la 59ᵉ minute. Le joueur a passé ce samedi des examens pour déterminer la gravité de sa blessure. L'IRM, a confirmé son indisponibilité. «Moussa Niakhaté n'est pas apte à poursuivre le rassemblement», a informé la Fédération sénégalaise de Football dans un communiqué ajoutant que Moussa Niakhaté est forfait pour la suite de la trêve internationale.

Pour le remplacer, Pape Thiaw a fait appel à Seyni Mbaye Ndiaye. Le défenseur, transféré récemment au Celta Vigo, va rejoindre le groupe à Kinshasa à la RDC. Le joueur de 20 ans a confirmé tout son potentiel durant le Championnat d'Afrique des Nations qui vient de s'achever en Tanzanie, Kenya et Ouganda. Titulaire à tous les matchs des Lions locaux, il avait même marqué le but égalisateur du Sénégal lors du match pour la troisième place, remportée aux tirs au but.