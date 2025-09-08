L'hôtel Pullman de Dakar a abrité, samedi, une cérémonie tenue en l'honneur des 90 ans de l'ancien président de la République du Sénégal, Abdou Diouf. Il incarne l'élégance républicaine et la sagesse politique. Universitaires, anciens ministres ou proches collaborateurs, étudiants, amis et membres de la famille ont tenu à honorer la mémoire vivante de cet homme d'État qui a marqué l'histoire politique du Sénégal et du continent africain.

La journée a débuté par la projection du film d'Hervé Bourges retraçant la vie et l'oeuvre de celui qui a conduit le Sénégal vers sa première alternance démocratique en 2000. Un public attentif et ému a pu revisiter les moments forts d'une carrière politique marquée par le respect des institutions, la promotion des droits humains et la défense du dialogue.

Le panel qui a suivi, modéré par la professeure Amsatou Sow Sidibé, première femme agrégée en sciences juridiques au Sénégal et défenderesse des droits humains. Trois communications ont rythmé la rencontre :

« La démocratie en Afrique francophone » par le professeur Pape Ogo Seck, président de l'Association des juristes africains (AJA) ;

« Démocratie, jeunesse et résilience » par le sociologue Djiby Diakhaté ;

« Le consensus politique au Sénégal » par l'expert électoral Ndiaga Sylla.

Les intervenants ont salué l'héritage immatériel laissé par Abdou Diouf : un État de droit solide, un système électoral consensuel, et une culture du dialogue politique qui a permis au Sénégal de résister aux vents de l'autoritarisme qui ont soufflé sur le continent.

Le professeur Ogo Seck, de l'Université Gaston Berger de Saint Louis (UGB) a rappelé le rôle pionnier de Diouf dans l'instauration du multipartisme intégral et la réforme du code électoral en 1992, fruit d'un large consensus qui a renforcé la crédibilité des processus électoraux.

Professeur Djiby Diakhaté, sociologue, a développé le thème « Démocratie, jeunesse et résilience », insistant sur la nécessité de réhabiliter les valeurs éducatives et civiques pour combattre la montée de la violence politique et verbale.

Ndiaga Sylla, expert électoral, a analysé « Le consensus politique au Sénégal », saluant la vision d'Abdou Diouf dans l'élaboration du code électoral consensuel de 1992, qui reste encore aujourd'hui la base du système démocratique sénégalais.

Les conférenciers ont unanimement salué le legs politique et moral de l'ancien président. Ils ont rappelé qu'Abdou Diouf a incarné un leadership fait d'écoute, d'humilité et de respect des institutions. « Il a su maintenir la stabilité du pays, malgré les embûches, sans jamais faire basculer le Sénégal dans le chaos », a souligné Ndiaga Sylla.

En outre, Ndiaga Sylla a retracé l'évolution du système partisan et électoral sénégalais, rappelant que « sous Diouf, on ne créait pas des partis pour rejoindre la majorité présidentielle, mais par conviction ».

Le fils de l'ancien président, Cheikh Matar Diouf, dit Pedro, a partagé une anecdote révélatrice de l'intégrité et de l'humilité de son père. Malgré les compétences de ses enfants, Abdou Diouf a toujours refusé de leur confier des postes de responsabilité au sein de l'État, par souci d'exemplarité et de lutte contre le népotisme.

Les interventions ont mis en lumière l'oeuvre majeure d'Abdou Diouf dans la construction du multipartisme intégral, la mise en place du code électoral consensuel et surtout, l'acceptation des résultats des urnes lors de la présidentielle de 2000, qui a permis une transition pacifique du pouvoir vers Abdoulaye Wade. Ce geste, salué à l'échelle internationale, a confirmé le Sénégal comme modèle démocratique en Afrique.

Les témoignages ont convergé aussi vers un même constat : Abdou Diouf a su incarner et transmettre des valeurs qui fondent l'« exception sénégalaise » - le respect de la parole donnée, la primauté du droit, et la modération dans l'exercice du pouvoir.

Alors que le Sénégal traverse aujourd'hui des tensions politiques et sociales, les leçons de l'ère Diouf rappellent que la démocratie se construit par le dialogue, le respect des institutions et une éducation civique enracinée dans les valeurs partagées.