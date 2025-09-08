Sénégal: Contribution de la Lonase à l'économie nationale - 21 milliards F CFA versés à l'État en termes de redevance et impôts

L'Etat du Sénégal a reçu cette année 21 milliards F CFA de la LONASE en termes de redevance et impôts. Il a également perçu 1 milliard F CFA de dividendes; ce qui est inédit dans l'histoire de la LONASE, révèle le directeur général de LONASE Toussaint Manga. Et en plus de cela, LONASE a versé à l'État 300 millions F CFA d'arriérés de dividendes pour les années 2022 et 2023.

Cette année, la LONASE a versé 21 milliards F CFA à l'État en termes de redevance et impôts. L'annonce a été faite par le directeur général de LONASE Toussaint Manga qui s'exprimait hier, dimanche 7 septembre sur Walf TV dans l'émission « Selebe Yoon ». Il ajoutera que l'État a reçu aussi 1 milliard F CFA de dividendes; ce qui est inédit dans l'histoire de la LONASE. Et en plus de cela, informe-t-il, LONASE a versé à l'État 300 millions F CFA d'arriérés de dividendes pour les années 2022 et 2023. « La LONASE a participé à hauteur de 2 milliards F CFA à l'appel public à l'épargne. Notre apport financier dans l'économie nationale est significatif.

Nous avons la mission d'accompagner la culture, la santé, l'éducation, le sport... Nous nous évertuons à accroître notre présence dans l'économie nationale. Et en ce qui concerne le plan de redressement décliné par le Premier ministre, la contribution de la LONASE vacille entre 450 milliards F CFA si on taxe à 10% les gains et 630 milliards si on a taxé à 15% les gains », indique-t-il. En ce qui concerne l'accusation de marchés de gré à gré avec une entreprise étrangère, ivoirienne plus précisément Toussaint Manga soutient que « c'est archi faux ». Car, indique-t-il, un marché public suppose une commande publique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Dans les contrats de partenariat que nous avons signé, la LONASE n'a déboursé aucun franc. Et l'Arcop nous a donné raison sur ce point. D'ailleurs, l'Arcop recommande qu'on fasse de ces partenariats, des PPP. Nous allons nous y conformer. Mais tout ce qui a engendré ce bruit, c'est que le partenaire AFITECH voulait garder son exclusivité que nous avons cassée. Et le partenaire de AFITECH basé en France a menacé de rompre son contrat. Et si cela advenait, c'est la LONASE qui subirait toutes les conséquences », souligne-t-il. Et de poursuivre ; « AFITECH a un contentieux avec son partenaire français au tribunal de Paris. Alors, nous avons pris toutes nos dispositions et responsabilités pour éviter d'éventuelles perturbations dans le réseau. Il n'y a jamais eu de marchés de gré à gré ».

Se prononçant sur le contrat avec GFM , le directeur général de LONASE soutient : « Quand on dirige une entreprise publique, on doit accepter des critiques mais fondées. LONASE est une entreprise commerciale qui se prend en charge sans l'appui de l'Etat, bien au contraire. Nous avons beaucoup de produits à mettre en valeur. Et cela passe par la publicité. On avait deux PMU: masse commune et masse séparée. Mais on vendait à perte la masse commune. J'ai saisi PMU France pour résilier le contrat, et cela a été fait à l'amiable. Il y a un loto à la RTS1, le PMU à Walf et on voulait le 2e Loto à GFM.

Le Togo fait 1 milliard F CFA et la Côte d'Ivoire entre 1 et 1,5 milliard F CFA de chiffre d'affaires jour rien qu'avec le Loto. Le Loto qui passe à la RTS1 rapporte entre 450 et 500 millions F CFA par mois. Alors que le 2e Loto qui est sur la page Facebook ne rapporte environ que 100 millions F CFA par mois. On m'a confié une mission, et il est de ma responsabilité de trouver des voies et moyens pour rentabiliser l'entreprise. C'est un contrat d'exploitation ». Il précise que les 100 millions contractés avec GFM devaient rapporter environ 6 milliards F CFA à la fin de l'année. « Nous avons été guidés que par la logique commerciale. La LONASE appartient à tous les Sénégalais. Et quand on prend une décision incomprise, je pense qu'on doit, en toute humilité, s'arrêter et expliquer aux Sénégalais le bien -fondé de la décision. Nous sommes juste dans la logique de booster la croissance de la LONASE pour une meilleure contribution dans l'économie nationale. Je ne refuse pas les critiques, mais elles doivent être fondées », insiste-t-il.