Madagascar: Morondava - Rajoelina répond aux critiques par les actes

Le président de la République a conclu son déplacement dans la région Menabe par une série d'inaugurations à Morondava. Il en a profité pour répondre à ses détracteurs et affirmer que le développement se mesure sur le terrain, au plus près de la population.

Cash. Andry Rajoelina, président de la République, a répliqué de manière frontale à ses détracteurs lors de la dernière journée de son déplacement dans la région Menabe, samedi. Une journée marquée par une série d'inaugurations d'infrastructures publiques, durant laquelle ses discours ont pris un ton résolument politique.

Le chef de l'État a profité de ces occasions pour répondre à ses détracteurs, particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, et plus précisément sur Facebook.

« Le développement ne se mesure pas sur Facebook, mais sur le terrain », a-t-il déclaré lors de l'inauguration de l'École primaire publique (EPP) d'Andakabe, récemment réhabilitée et modernisée. Selon lui, il revient à la population et non aux « quelques virus » de Facebook d'évaluer les efforts entrepris par l'État.

Le président a souligné l'accueil enthousiaste et la ferveur populaire lors de ce déplacement dans la région Menabe, estimant que cet engouement reflète l'adhésion des habitants à la politique étatique. La visite à Belo sur Tsiribihina et chacune de ses sorties publiques à Morondava se sont muées en rendez-vous populaires. Une foule immense était à chaque fois au rendez-vous.

Le locataire d'Iavoloha défend, par ailleurs, la politique étatique à travers les infrastructures nouvellement construites ou mises aux normes dans la région Menabe. Il soutient que ces projets s'inscrivent dans la marche vers le développement de la Grande Île. Selon lui, le slogan « Madagascar doit et va se développer » inclut également l'édification de bâtiments publics. L'objectif est d'affirmer la présence de l'État, de rapprocher l'administration de la population et de fournir des services publics adaptés, conformes aux normes et aux besoins locaux.

Héritage durable

Dans ce cadre, plusieurs réalisations ont été inaugurées lors de ce déplacement présidentiel. À Belo sur Tsiribihina, le nouveau palais de justice accueille le Tribunal de première instance (TPI). Cette infrastructure permet aux habitants du district de ne plus effectuer le long trajet, éreintant et coûteux, vers Morondava pour leurs affaires judiciaires ou pour l'obtention de documents tels que les jugements supplétifs.

À Morondava, un bureau de la direction régionale du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, destiné à la région Menabe, a ouvert ses portes. Jusqu'ici, les fonctionnaires qui y officient devaient se partager quelques bureaux dans le siège du district. Ce nouveau bâtiment permettra désormais de mieux gérer les dossiers des fonctionnaires, la question des fonds de pension des salariés affiliés à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS), ainsi que le suivi des inspections du travail.

La région Menabe est également dotée pour la première fois d'un bureau pour la direction régionale de la sécurité publique. Celui-ci comprend un commissariat répondant aux normes, alors que jusque-là, les services de police étaient installés dans des locaux exigus, vétustes et souvent inondés durant la saison des pluies.

Le secteur éducatif a également bénéficié de nouveaux aménagements. Outre l'EPP d'Andakabe, le Collège d'enseignement général (CEG) Betesta, situé près de l'allée des Baobabs, a été reconstruit aux normes. Le financement de ces travaux a été pris en charge par le couple présidentiel. La série d'inaugurations de samedi s'est conclue par l'inauguration du stade « Manarapenitra » de Morondava.

Dans ses prises de parole à Belo sur Tsiribihina comme à Morondava, Andry Rajoelina a souligné que ces réalisations visent à laisser un héritage durable aux générations futures. Il a cité l'exemple des bâtiments construits sous la Première République et encore utilisés aujourd'hui. Au-delà des infrastructures, le chef de l'État entend marquer son passage au pouvoir par des réalisations pérennes. Dans cette perspective, il souhaite visiblement que lui et son administration soient associés à une image de bâtisseurs.

« Je vous assure que tout ce que nous faisons s'inscrit dans l'histoire. Et croyez-moi, que ce soit dans dix ans, vingt ans ou cinquante ans, l'enfant qui vient de déclamer un poème [durant la cérémonie d'inauguration de l'EPP d'Andakabe], ainsi que tous les autres élèves et le peuple du Menabe, n'oublieront pas qu'à l'époque du président Rajoelina, avec le Premier ministre et Madame la Ministre, cette grande et moderne EPP a été construite pour l'ensemble de la population de Morondava », a notamment déclaré le chef de l'État.