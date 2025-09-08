Afrique: Football/Mondial 2026 - Les Barea jouent un match décisif contre les Sao

Les hommes du coach Corentin Martins affronteront les Sao tchadiens ce soir à Casablanca, au Maroc, dans le cadre de la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

À quelques pas de la qualification, Madagascar affrontera le Tchad ce soir à 19 heures (heure malgache) au stade Larbi Zaouli, à Casablanca. Ce match compte pour la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde zone Afrique. Les Barea avaient déjà battu les Sao tchadiens sur le score de 3-0 lors du match aller comptant pour la deuxième journée, le 20 novembre 2023.

Au classement provisoire après la septième journée, Madagascar occupe la place de dauphin avec 13 points, derrière le leader, le Ghana, qui en compte 16. Seules les équipes terminant en tête des neuf groupes se qualifieront directement pour le Mondial 2026, tandis que les quatre meilleurs deuxièmes devront passer par les barrages.

Une victoire contre les Tchadiens rapprocherait les Barea de la qualification, mais tout dépendra aussi des résultats des autres favoris du groupe, comme le Ghana et le Mali.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Classé 115e mondial et 29e en Afrique, Madagascar apparaît largement supérieur sur le papier par rapport au Tchad, 175e au classement FIFA et 47e sur le continent. De plus, l'un des atouts des Barea est qu'ils disputent la plupart de leurs rencontres prévues à domicile sur la pelouse du stade Larbi Zaouli, à Casablanca.

Surprenant

Déjà éliminé, le Tchad occupe la dernière place du groupe I avec un seul point. À domicile, les Sao avaient pourtant surpris les Black Stars ghanéens jeudi dernier en les tenant en échec (1-1), leur unique point glané en sept journées.

La sélection tchadienne est composée en grande partie de joueurs évoluant dans le championnat local. Seuls deux expatriés ont été sollicités par le sélectionneur Tahir Zakaria: Thiam Maintah, milieu de terrain du club espagnol Deportivo Castuera, en cinquième division, et Jourdan Mbaynaissen, gardien du CSKA Douchanbé en première division du Tadjikistan.

Dans la logique, le coach franco-portugais Corentin Martins devrait s'appuyer ce soir sur les joueurs qui avaient brillé lors du match contre la Centrafrique, parmi lesquels les attaquants Caddy Warren, El Hadary Raheriniaina, Arnaud Randrianantenaina, ainsi que Clément Couturier.

Le capitaine Rayan Raveloson sera attendu au milieu de terrain, accompagné de Rado Rabemanantsoa, Sandro Trémoulet et Morgan Jean Pierre en défense, sans oublier le gardien Geordan Dupire. Le coach avait également donné du temps de jeu à plusieurs remplaçants dans le dernier quart d'heure, dont Lalaina Rafanomezantsoa, Bryan Adiany, Andy Pelmar et Hakim Abdallah.

Classement après la 7e journée :

1. Ghana - 16 points (+10)2. Madagascar - 13 points (+5)3. Mali - 12 points (+7)4. Comores - 12 points (-1)5. Centrafrique - 5 points (-7)6. Tchad - 1 point (-14)Serge Rasanda