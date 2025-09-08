Madagascar: Basketball/Elite 8 hommes - COSPN dompte la GNBC dans un duel électrique

La Police nationale a pris le dessus sur la Gendarmerie nationale lors d'un choc haletant au Palais des Sports. Une victoire 93-78 qui rappelle la rivalité historique entre les deux géants du basket malgache.

La troisième journée du sommet national de basketball 5x5, phase 2 de l'Elite 8, a offert au public de Mahamasina un spectacle digne d'une finale. Le COSPN a infligé une défaite à la GNBC, champion en titre, dans un match où chaque possession comptait. Deux clubs qui se connaissent par coeur et principaux pourvoyeurs de l'équipe nationale Ankoay en 5x5 comme en 3x3.

Le décor était planté dès le coup d'envoi, donné à 16h23 devant un public nombreux. GNBC a démarré fort, terminant le premier quart-temps en tête (25-19) grâce à un dunk spectaculaire de Rickley servi par Elly. Mais COSPN n'a pas lâché. Sous l'impulsion de Marco et Livio, précis derrière l'arc, les Policiers sont revenus dans la partie. La défense a ensuite fermé les accès au panier, et à la pause, le score restait serré : 41-40 pour GNBC.

Le troisième quart-temps a confirmé l'intensité du duel. Les deux équipes se sont répondu coup pour coup, sans jamais creuser l'écart. 66-65 à l'avantage de GNBC annonçait une fin de match explosive.

Dans le dernier quart-temps, COSPN a changé de rythme. Tojo Rasamoelina, le Head Coach des policiers a imposé une défense de fer, neutralisant les attaques des Gendarmes. Malgré les 23 points d'Elly Randriamampionona, la GNBC a flanché au plus mauvais moment.

Avertissement pour la GNBC

Porté par Arnol Solondrainy avec trois tirs à trois points réussis sur quatre, Marco Rakotovao et Livio Ratianarivo, métronomes en tir à trois points, COSPN a infligé un 18-0 qui a définitivement plié la rencontre. L'écart a grimpé à +12 à deux minutes de la fin (86-74), pour s'achever sur un large succès 93-78.

Ce résultat ne bouleverse pas encore la hiérarchie du championnat, mais il change la dynamique. COSPN, troisième du dernier championnat, s'offre un véritable bol d'air et prouve qu'il faudra compter sur lui pour la suite. Pour GNBC, ce revers n'est pas rédhibitoire, mais il sonne comme un avertissement : la route vers un nouveau sacre sera semée d'embûches.

Petit rappel historique: en 2024, la GNBC avait déjà perdu contre COSPN en phase de groupe, avant de prendre sa revanche en demi-finale. Une victoire décisive qui lui avait ouvert la voie vers le titre national. Les supporters se demandent aujourd'hui si l'histoire pourrait se répéter : COSPN a pris le dessus en ce début de compétition, mais la GNBC pourrait bien se relever au moment crucial. Le duel de forces est relancé, et le championnat n'a pas encore livré son verdict.