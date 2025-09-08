Devenu incontrôlable, un taxi-brousse faisant route sur Toamasina s'est renversé dans un profond ravin à Manjakandriana. Trois passagers ont été tués sur le coup.

Un dramatique accident de la circulation s'est produit avant-hier, tôt le matin, aux environs de 4 heures, à Ambatomivaha, dans le district de Manjakandriana. Un taxi-brousse en provenance d'Antananarivo et à destination de Toamasina a quitté la route avant de tomber dans un profond ravin, causant la mort de trois passagers et plusieurs blessés graves.

Selon les premiers éléments recueillis, le véhicule roulait à vive allure lorsque l'accident est survenu. Sous l'effet du choc, le minibus s'est écrasé au fond du ravin et a été fortement endommagé, réduit à l'état de ferrailles inextricables. La violence de l'impact a été telle que le véhicule est détruit à près de 85 %, selon la Gendarmerie nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le bilan humain est lourd. Un homme âgé d'environ soixante ans, une femme de vingt-sept ans et un troisième passager ont trouvé la mort sur le coup. Les blessés, dont certains se trouvent dans un état critique, ont été rapidement évacués vers le Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) à Antananarivo, tandis que les dépouilles ont été transportées à la morgue du centre hospitalier de référence de Manjakandriana.

Une route dangereuse

D'après les témoignages de passagers rescapés, l'accident serait dû à une imprudence du conducteur, fils du propriétaire du véhicule, qui roulait à une vitesse excessive malgré le brouillard épais réduisant considérablement la visibilité sur la route à cette heure matinale. Ces affirmations restent toutefois à confirmer par l'enquête ouverte par la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Manjakandriana, dépêchée sur place pour le constat et la sécurisation du site.

La RN2, qui relie Antananarivo à Toamasina - poumon économique du pays -, est l'axe le plus fréquenté de Madagascar. Elle est également connue pour sa dangerosité, en raison de ses descentes abruptes, de ses virages serrés et des conditions climatiques souvent difficiles. Cet énième drame remet sur le devant de la scène la question de la sécurité routière et de la discipline des conducteurs de taxi-brousse et de poids-lourds, régulièrement pointés du doigt pour des comportements imprudents mettant en danger la vie d'autrui.