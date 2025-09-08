Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Le gouvernement provincial alerte sur le renforcement des militaires rwandais à Idjwi avec 750 soldats

Le gouvernement provincial du Sud-Kivu a lancé une alerte nationale et internationale concernant le renforcement des troupes rwandaises dans le territoire d'Idjwi. Dans un communiqué de presse publié le 5 septembre, le porte-parole du gouvernement provincial, Didier Kabi, affirme que 750 soldats rwandais ont été déployés via la piste de Musoko.

Selon des sources locales, l'incursion a débuté dans la nuit du 3 septembre, lorsque deux bateaux et deux hors-bords remplis de soldats ont accosté dans la zone. Ces troupes, munies de munitions et d'armes à feu, auraient procédé à l'arrestation de pêcheurs et de témoins de leur débarquement.

Les mêmes sources indiquent que les militaires ont ensuite pris la direction de Mugote, pour rejoindre un contingent déjà présent dans la région. En parallèle, le gouvernement provincial dénonce le début de la construction d'un camp de la police rwandaise à Bwando, une localité du groupement de Mugote, située en face de la ville rwandaise de Kibuye, dans le district de Karongi.

Didier Kabi qualifie cette situation de violation flagrante de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Il soupçonne Kigali de vouloir annexer une partie du territoire congolais en se cachant derrière la rébellion du M23.

Face à ce qu'il considère comme un acte d'agression, le porte-parole appelle la communauté internationale à constater cette nouvelle escalade et à agir en urgence pour mettre fin à ce qu'il décrit comme une politique d'occupation déguisée.

Ce renforcement militaire à Idjwi s'inscrit dans un contexte plus large, marqué par des mouvements similaires observés à Walungu (Sud-Kivu), Masisi et Walikale (Nord-Kivu), impliquant des troupes liées à la rébellion du M23, affirment des sources locales.