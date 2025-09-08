Sénégal: Visite du premier ministre aux Émirats - Renforcer le partenariat stratégique au service du 'Jubbanti Koom'

Après la Chine et la Turquie, le premier ministre Ousmane Sonko effectue son troisième voyage hors du continent africain du 8 au 12 septembre 2025, aux Émirats arabes unis (Eau). Il sera reçu par Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président de la Fédération et Émir d'Abou Dabi. Ce déplacement intervient dans le contexte de mise en œuvre du Plan de redressement économique et social "Jubbanti Koom".

Depuis les années 1970, les Emirats arabes unis ont, à partir d'un accord initial, étendu leur coopération avec le Sénégal. De l'aide humanitaire, les deux Etats sont passés à des échanges commerciaux, investissements directs et financements de projets structurants.

Dans le domaine des infrastructures portuaires par exemple, DP World gère le terminal de Dakar depuis 2008 et construit un port en eaux profondes à Ndayane. Dans le volet énergétique, les autorités listent des financements pour des centrales solaires rurales, projets hydro énergétiques, et appui à la transition énergétique.

Pour l'innovation et l'entrepreneuriat, le partenariat entre les deux parties a permis la création, à Dakar, du Centre Sheikh Mohammed bin Zayed pour l'innovation en 2019, visant à soutenir les Petites et moyennes entreprises (Pme) et le transfert technologique. Le partenariat concerne également la formation et inclusion, la coopération dans le domaine judiciaire, l'enseignement supérieur, la coopération policière etc.

Les exportations sénégalaises vers les Emirats ont affiché une tendance globalement haussière, passant de 34,1 milliards FCFA en 2019 à 54,8 milliards FCFA en 2023. Selon des informations officielles, cette trajectoire a toutefois été interrompue en 2020, année marquée par un net recul à 25,4 milliards FCFA, sous l'effet des perturbations du commerce mondial engendrées par la pandémie de Covid-19.

Une reprise graduelle s'est amorcée dès 2021 (34,4 milliards FCFA), avant de se consolider jusqu'en 2023. Ces exportations sont principalement composées d'acide phosphorique et d'or, produits prisés par le marché émirati.

Dans le même sillage, on peut lire dans le dossier de presse rendu public par les services du gouvernement, que les importations sénégalaises en provenance des Émirats ont connu une très forte croissance, passant de 89,2 milliards FCFA en 2019 à 373,3 milliards FCFA en 2023. Cette hausse a été particulièrement marquée entre 2020 et 2022, période durant laquelle les importations ont bondi de 125,6 à 363,7 milliards FCFA. Ces flux sont dominés par les hydrocarbures raffinés (notamment les carburants), et par divers équipements et machines.

Le Sénégal, sous l'impulsion des nouvelles autorités, nourrit l'ambition de relancer l'industrialisation, à travers la transformation des ressources agricoles, les infrastructures industrielles, la production d'énergie et la technologie. Dans ce contexte, le document rapporte que les Emirats arabes unis restent un partenaire stratégique pour le pays.

En plus du secteur pétrolier et gazier, les échanges entre les deux Etats pourraient s'élargir à d'autres domaines importants notamment dans le développement du secteur privé. En ce sens, il est indiqué que les Émirats pourraient créer des partenariats public-privé, en apportant des financements et en facilitant l'accès à des technologies de pointe. Le partenariat pourrait aussi s'élargir dans la construction de villes intelligentes, dans les énergies renouvelables, la transition énergétique et efficacité énergétique, la transformation des produits agricoles entre autres.