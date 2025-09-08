Sénégal: Emirats arabes unis - Les exportations sénégalaises estimées à 54,8 milliards FCfa en 2023

Le Premier ministre Ousmane Sonko effectue son troisième voyage hors du continent africain. Selon le Bureau d'information et de communication gouvernementale (Bicgouv), du 8 au 12 septembre 2025, le Chef du Gouvernement sera aux Émirats arabes unis. Il sera reçu par Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président de la Fédération et Émir d'Abou Dabi.

Ce déplacement, explique-t-on, intervient dans le contexte de mise en œuvre du Plan de Redressement économique et social «Jubbanti Koom » et près d'un an après la visite de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, président de la République, aux Émirats arabes unis, du 4 au 6 décembre 2024.

Le document renseigne que les exportations sénégalaises vers les Emirats ont affiché une tendance globalement haussière, passant de 34,1 milliards FCFA en 2019 à 54,8 milliards FCFA en 2023. «Cette trajectoire a toutefois été interrompue en 2020, année marquée par un net recul à 25,4 milliards FCFA, sous l'effet des perturbations du commerce mondial engendrées par la pandémie de Covid-19. Une reprise graduelle s'est amorcée dès 2021 (34,4 milliards FCFA), avant de se consolider jusqu'en 2023. Ces exportations sont principalement composées d'acide phosphorique et d'or, produits prisés par le marché émirati », lit-on dans le bulletin du Bic-Gouv.

Il ajoute que les importations sénégalaises en provenance des Émirats ont connu une très forte croissance, passant de 89,2 milliards FCFA en 2019 à 373,3 milliards FCFA en 2023. Cette hausse a été particulièrement marquée entre 2020 et 2022, période durant laquelle les importations ont bondi de 125,6 à 363,7 milliards FCFA. Ces flux sont dominés par les hydrocarbures raffinés (notamment les carburants), et par divers équipements et machines.