Sénégal: La production d'électricité hausse de 3,2% au mois de juin

Au mois de juin 2025, la production totale d'électricité au Sénégal a connu une hausse de 3,2% en variation mensuelle.

Selon l'Agence nationale de statistique et de la démographie (Ansd), cette progression est tirée par la bonne dynamique de la production fournie par la Senelec (+7,6%) combinée à celle de ses achats auprès des autres producteurs (+1,8%).

Comparée à un an auparavant, l'Agence nationale de statistique et de la démographie fait savoir que la production totale d'électricité chute de 1,2%.

Sur les six premiers mois de l'année 2025, la production totale d'électricité atteint 3 380,4 MWh3 contre 3 508,0 MWh à la même période de l'année précédente, soit un fléchissement de 3,6%.

Cette situation, d'après la même source, est induite par la baisse de 7,9% des achats auprès des autres producteurs.