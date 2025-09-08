Sénégal: La production d'électricité hausse de 3,2% au mois de juin

8 Septembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou MBAYE

Au mois de juin 2025, la production totale d'électricité au Sénégal a connu une hausse de 3,2% en variation mensuelle.

Selon l'Agence nationale de statistique et de la démographie (Ansd), cette progression est tirée par la bonne dynamique de la production fournie par la Senelec (+7,6%) combinée à celle de ses achats auprès des autres producteurs (+1,8%).

Comparée à un an auparavant, l'Agence nationale de statistique et de la démographie fait savoir que la production totale d'électricité chute de 1,2%.

Sur les six premiers mois de l'année 2025, la production totale d'électricité atteint 3 380,4 MWh3 contre 3 508,0 MWh à la même période de l'année précédente, soit un fléchissement de 3,6%.

Cette situation, d'après la même source, est induite par la baisse de 7,9% des achats auprès des autres producteurs.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.