Sénégal: Banques - Légère hausse de 0,66% du résultat net de Coris Bank International au premier semestre 2025.

8 Septembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Le résultat net de la banque Coris Bank International (CBI) dont le siège social se trouve à Ouagadougou au Burkina Faso, a connu une légère hausse de 0,66% au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024, selon le rapport d'activités semestriel au 30 juin 2025 établi par la direction de cet établissement bancaire.

Ce résultat net est en effet passé de 33,53 milliards FCFA au 30 juin 2024 à 33,75 milliards FCFA un an plus tard.

Le total bilan de la banque est passé de 2584,3 milliards FCFA au premier semestre 2024 à 2797,1 milliards FCFA au premier semestre 2025, soit une progression de 8,3%. De l'avis des responsables de CBI, cela traduit la bonne croissance des activités.

Le produit net bancaire (PNB) s'est accru de 5,2 milliards, pour s'établir à 65,1 milliards de FCFA contre 59,8 milliards FCFA au premier semestre 2024. Selon la direction de CBI, cette évolution favorable résulte principalement de la bonne performance des marges d'intérêts tirée de l'activité clientèle ainsi que du développement des commissions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les indicateurs d'activité de la banque ont mis en relief des charges générales d'exploitation, en progression de 14,31% à 23 milliards FCFA contre 20 milliards de FCFA au 30 juin 2024. En ce qui le concerne, le résultat brut d'exploitation connait une augmentation de 2,408 milliards à 42,49 milliards FCFA contre 40,08 milliards FCFA au premier semestre 2024.

Le coût du risque s'est fortement accru de 2,136 milliards, passant de 3,459 milliards FCFA au 30 juin 2024 à 5,59 milliards FCFA un an plus tard.

En perspectives, la direction de CBI avance que la dynamique du premier semestre 2025 devrait se poursuivre tout au long du second semestre avec pour objectif le renforcement du leadership de la Banque grâce principalement à une meilleure mobilisation des ressources, la maîtrise du risque et la poursuite du déploiement de la stratégie digitale.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.