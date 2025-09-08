Sénégal: Banques - Légère hausse de 0,66% du résultat net de Coris Bank International au premier semestre 2025.

Le résultat net de la banque Coris Bank International (CBI) dont le siège social se trouve à Ouagadougou au Burkina Faso, a connu une légère hausse de 0,66% au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024, selon le rapport d'activités semestriel au 30 juin 2025 établi par la direction de cet établissement bancaire.

Ce résultat net est en effet passé de 33,53 milliards FCFA au 30 juin 2024 à 33,75 milliards FCFA un an plus tard.

Le total bilan de la banque est passé de 2584,3 milliards FCFA au premier semestre 2024 à 2797,1 milliards FCFA au premier semestre 2025, soit une progression de 8,3%. De l'avis des responsables de CBI, cela traduit la bonne croissance des activités.

Le produit net bancaire (PNB) s'est accru de 5,2 milliards, pour s'établir à 65,1 milliards de FCFA contre 59,8 milliards FCFA au premier semestre 2024. Selon la direction de CBI, cette évolution favorable résulte principalement de la bonne performance des marges d'intérêts tirée de l'activité clientèle ainsi que du développement des commissions.

Les indicateurs d'activité de la banque ont mis en relief des charges générales d'exploitation, en progression de 14,31% à 23 milliards FCFA contre 20 milliards de FCFA au 30 juin 2024. En ce qui le concerne, le résultat brut d'exploitation connait une augmentation de 2,408 milliards à 42,49 milliards FCFA contre 40,08 milliards FCFA au premier semestre 2024.

Le coût du risque s'est fortement accru de 2,136 milliards, passant de 3,459 milliards FCFA au 30 juin 2024 à 5,59 milliards FCFA un an plus tard.

En perspectives, la direction de CBI avance que la dynamique du premier semestre 2025 devrait se poursuivre tout au long du second semestre avec pour objectif le renforcement du leadership de la Banque grâce principalement à une meilleure mobilisation des ressources, la maîtrise du risque et la poursuite du déploiement de la stratégie digitale.