Sénégal: Dégradation des terres, pollution de l'air, stress hydrique - 90 % de la population mondiale touchées (Banque mondiale)

90 % de la population mondiale vit dans des zones touchées par la dégradation des terres, la pollution de l'air ou le stress hydrique, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale, lancé le, 1er septembre 2025 à Dakar. Pourtant, celle-ci soutient qu'il est possible de restaurer les systèmes naturels, et cela peut générer des rendements élevés.

Dans les pays à faible revenu, la banque mondiale, rapporte que huit personnes sur dix vivent sans accès à un air, une eau et des terres sains. Le rapport, intitulé « Relancer le développement : l'économie d'une planète vivable », souligne que cette situation freine fortement la croissance et les opportunités économiques.

La même source renseigne que de nouvelles données montrent que la déforestation perturbe les régimes de pluie, assèche les sols et intensifie les sécheresses, entraînant des pertes de plusieurs milliards de dollars.

Le rapport met également en lumière un paradoxe lié à l'azote : si les engrais augmentent les rendements agricoles, leur usage excessif nuit aux cultures et aux écosystèmes, avec un coût estimé à 3 400 milliards de dollars par an. Par ailleurs, il est relevé que la pollution de l'air et de l'eau affecte silencieusement la santé, la productivité et les capacités cognitives, réduisant ainsi le potentiel humain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cependant, un communiqué de la banque mondiale confie qu'une gestion efficace de la nature peut créer des emplois, stimuler la croissance économique et renforcer la résilience. «Une utilisation plus efficiente des ressources naturelles pourrait réduire la pollution jusqu'à 50 %», confie-t-elle. Avant d'ajouter que l'amélioration des pratiques agricoles liées à l'utilisation des engrais azotés peut générer des bénéfices 25 fois supérieurs à leur coût, tout en augmentant les rendements.

« L'amélioration des services d'eau et d'assainissement pourrait sauver des vies : la chloration de l'eau au point d'utilisation pourrait sauver un quart des enfants qui meurent prématurément de maladies liées à l'eau. Les « marchés de la pollution » permettent non seulement de réduire la pollution de l'air, mais sont également très rentables : chaque dollar investi génère entre 26 et 215 dollars de bénéfices », rapporte le communiqué.

«Les populations et les communautés du monde entier font face à une crise environnementale, mais aussi économique. La bonne nouvelle, c'est que des solutions existent. Si les pays investissent dès maintenant, les systèmes naturels peuvent être restaurés, avec des retours importants en termes de croissance et d'emplois», a déclaré Axel van Trotsenburg, directeur général principal de la Banque mondiale. Pour qui «ce rapport propose une nouvelle manière d'aborder les défis environnementaux -- non pas comme des contraintes, mais comme des opportunités pour un développement plus intelligent.»