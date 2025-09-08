Sénégal: Réaménagement du gouvernement - Le Premier ministre Ousmane Sonko explique les raisons

Le président de la République a opéré le 6 septembre 2025 un nouveau réaménagement du gouvernement. Il y a cinq ministres entrants tandis que quatre quittent l'attelage. Le Premier ministre Ousmane Sonko a expliqué les raisons de ce réaménagement.

« Cet exercice a été rendu nécessaire par la conjonction de deux faits. Le premier, c'est la démission de l'un des membres du Gouvernement, en l'occurrence Abbass Fall, ministre de Travail, qui après son élection à la Mairie de Dakar a préféré démissionner de ses fonctions ministérielles », a déclaré Ousmane Sonko. Il a ajouté que le second fait est lié à l'évaluation, l'appréciation que nous avons faite du fonctionnement du gouvernement et de son organisation après un an et demi de mandat et des leçons et des conclusions qu'on en a tirées.

Selon le Premier ministre, c'est en vertu de ces deux constats et des dispositions de la Constitution qu'il a proposé cette nouvelle équipe au président de la République lequel, à son tour, a fait les observations nécessaires.

Ousmane Sonko a indiqué que le changement opéré au ministre de la Justice dénote de la volonté de remettre la Justice au premier plan.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Dans l'ordre protocolaire, nous avons placé la Justice juste derrière le Premier ministre. Cela dénote de l'importance que nous accordons à ce secteur, qui est une attente forte de tout le peuple sénégalais », a affirmé le chef du gouvernement. Il a relevé que la Justice est aussi une préoccupation majeure du président de la République depuis son programme jusqu'à la vision Sénégal 2050.

« En termes de réforme et de fonctionnement, nous veillerons à ce que la Justice se réconcilie avec les Sénégalais et reconquiert la confiance de l'ensemble du peuple », a dit Ousmane Sonko.

Ce réaménagement concentre l'entrée de cinq ministres. Il s'agit Cheikh Niang (Affaires étrangères) ; Me Bamba Cissé (Intérieur) ; le député Amadou Ba (Culture, du Tourisme et de l'Artisanat) ; Déthié Fall (Infrastructures) et Marie Rose Khady Fatou Faye (Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions et porte-parole du gouvernement).

Il y a quatre ministres sortants. Jean-Baptiste Tine ; Ousmane Diagne ; Abass Fall et Mountaga Diao.