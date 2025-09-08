Sénégal: La quête d'une action gouvernementale plus efficace

Le remaniement ministériel de samedi 6 septembre 2025 a été marqué par une profonde réorganisation de plusieurs départements clés, avec pour objectif de renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures, la culture, la pêche ou encore l'emploi des jeunes.

Le changement le plus notable est l'érection du département des Infrastructures en un ministère à part entière, désormais confié à Déthié Fall. Jusque-là responsable de ce portefeuille, Yankhoba Diémé conserve uniquement la gestion des Transports terrestres et aériens. « Dans chaque ministère, vous avez une direction en charge de la construction. Nous avons fait le choix de centraliser, dans une grande entité, tout ce qui concerne les travaux de construction de routes et de bâtiments de l'État pour plus d'efficacité », a expliqué le Premier ministre Ousmane Sonko.

Autre évolution importante : Amadou Moustapha Njekk Sarré, ancien ministre de la Formation professionnelle et technique, se voit attribuer un portefeuille élargi incluant désormais l'Emploi. « Cette réorganisation vise à avoir plus de cohérence et d'efficacité dans l'action gouvernementale dans ce secteur. C'est pourquoi nous avons choisi de réunir la formation professionnelle et technique et l'emploi au sein d'une même entité », a précisé le chef du gouvernement.

Dans la même dynamique, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a été fusionné avec celui de la Culture afin de favoriser les synergies. « La culture est au début et à la fin de tout processus de développement. Dans ce but, nous avons cherché à créer des passerelles entre ces départements complémentaires », a ajouté Ousmane Sonko. Ce nouveau portefeuille est confié à Amadou Ba, l'un des nouveaux entrants dans l'équipe gouvernementale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La communication gouvernementale, jusque-là assurée par Amadou Moustapha Njekk Sarré, est désormais confiée à Marie-Rose Khady Fatou Faye, nouvelle secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions et porte-parole du gouvernement.

Par ailleurs, le ministère du Travail, qui était auparavant autonome, est désormais rattaché à la Fonction publique. Il est confié à Olivier Boucal, actuel ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public.

Le secteur de la pêche a également été réorganisé. Fatou Diouf perd les Infrastructures maritimes et portuaires, mais conserve la tutelle du ministère des Pêches et de l'Économie maritime.