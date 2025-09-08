Sénégal: Ousmane Sonko pour l'augmentation des échanges entre Dakar et Abu-Dhabi

Le Premier ministre Ousmane Sonko entreprend, aujourd'hui, une visite de travail aux Émirats arabes unis. Ce voyage s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de redressement économique et social « Jubbanti Koom ».

Le Sénégal et les Émirats arabes unis entendent donner une nouvelle impulsion à leur coopération bilatérale. C'est le sens de la visite du chef du gouvernement, Ousmane Sonko, du 8 au 12 septembre, dans cette fédération monarchique de sept émirats. Il sera reçu par Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président de la Fédération et Émir d'Abu-Dhabi. Selon les informations du Bic-Gouv, ce déplacement, qui intervient un an après la visite du chef de l'État, répond aux objectifs assignés dans le Plan de redressement économique et social « Jubbanti Koom », document référentiel du nouveau régime.

Le communiqué du Bic-Gouv renseigne que « les exportations sénégalaises vers les Émirats ont affiché une tendance globalement haussière, passant de 34,1 milliards fCfa en 2019 à 54,8 milliards fCfa en 2023. Cette trajectoire a toutefois été interrompue en 2020, année marquée par un net recul à 25,4 milliards fCfa, sous l'effet des perturbations du commerce mondial engendrées par la pandémie de Covid-19. Une reprise graduelle s'est amorcée dès 2021 (34,4 milliards fCfa), avant de se consolider jusqu'en 2023 ». Ces exportations sont principalement composées d'acide phosphorique et d'or. Selon la note « les importations sénégalaises en provenance des Émirats ont connu une très forte croissance, passant de 89,2 milliards fCfa en 2019 à 373,3 milliards fCfa en 2023. Cette hausse a été particulièrement marquée entre 2020 et 2022, période durant laquelle les importations ont bondi de 125,6 à 363,7 milliards fCfa. Ces flux sont dominés par les hydrocarbures raffinées (notamment les carburants), et par divers équipements et machines ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Sénégal compte s'inspirer du modèle des Émirats arabes unis dans plusieurs domaines notamment la gestion des ressources pétrolières et la diversification économique. Ce voyage servira de cadre pour définir des modalités d'un partenariat mutuellement bénéfique et booster le volume des échanges commerciaux. Le Premier ministre envisage de mettre à profit ce voyage pour explorer de nouvelles perspectives de coopération. Dans ce sillage, des questions comme la redynamisation des partenariats public-privé, le développement urbain, les solutions innovantes en matière d'urbanisme et de gestion des ressources seront au menu. Il en est de même pour le développement des infrastructures modernes, la gestion de l'énergie et l'innovation énergétique mais aussi la transformation agroalimentaire.

Les Émirats arabes unis qui ont tissé des relations étroites avec le Sénégal, depuis le début des années 1970, sont passés de l'aide humanitaire à des échanges commerciaux, avec des investissements directs et financements de projets structurants. La présence de DP World, qui gère le terminal de Dakar depuis 2008 et construit le port en eaux profondes à Ndayane, s'inscrit dans cette logique de renforcement de la coopération bilatérale. Elle est aussi riche de financements pour des centrales solaires rurales, projets hydro-énergétiques, et appui à la transition énergétique. La création, à Dakar, du Centre Sheikh Mohammed bin Zayed pour l'innovation en 2019, visant à soutenir les Pme et le transfert technologique.