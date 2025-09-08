Congo-Kinshasa: « Les autorités congolaises souhaitent que la MONUSCO reste en RDC » (Jean-Pierre Lacroix)

Lors de sa conférence de presse du dimanche 7 septembre à Beni (Nord-Kivu), le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a fait le point de ses entretiens avec les plus hautes autorités congolaises. Celles-ci « souhaitent que la MONUSCO reste en République démocratique du Congo », a-t-il rapporté.

Au cours de cette visite officielle, entamé la 3 septembre par Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix dit avoir échanger avec différentes personnalités et autorités congolaises, dont le Président Félix Tshisekedi et le Première ministre Judith Suminwa :

« Le message très clair qui m'a été délivré par le Président de la République et la Première ministre, c'est que les autorités congolaises souhaitent que la MONUSCO reste en République démocratique du Congo, continue à travailler et que notre coopération se poursuive et s'intensifie ».

Il a par ailleurs salué les efforts des casques bleus de la MONUSCO aux côtés des FARDC pour contrer les actions de ceux qui perpétuent la violence en Ituri et dans la région de Beni.

Cette visite intervient alors que, dans quelques jours, s'ouvrira la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU « avec la participation, comme chaque année, des autorités congolaises, à un niveau très élevé. Et dans quelques mois, le Conseil de sécurité examinera la question de reconduction du mandat de la MONUSCO ».