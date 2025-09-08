Congo-Kinshasa: « Les autorités congolaises souhaitent que la MONUSCO reste en RDC » (Jean-Pierre Lacroix)

8 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Lors de sa conférence de presse du dimanche 7 septembre à Beni (Nord-Kivu), le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a fait le point de ses entretiens avec les plus hautes autorités congolaises. Celles-ci « souhaitent que la MONUSCO reste en République démocratique du Congo », a-t-il rapporté.

Au cours de cette visite officielle, entamé la 3 septembre par Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix dit avoir échanger avec différentes personnalités et autorités congolaises, dont le Président Félix Tshisekedi et le Première ministre Judith Suminwa :

« Le message très clair qui m'a été délivré par le Président de la République et la Première ministre, c'est que les autorités congolaises souhaitent que la MONUSCO reste en République démocratique du Congo, continue à travailler et que notre coopération se poursuive et s'intensifie ».

Il a par ailleurs salué les efforts des casques bleus de la MONUSCO aux côtés des FARDC pour contrer les actions de ceux qui perpétuent la violence en Ituri et dans la région de Beni.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette visite intervient alors que, dans quelques jours, s'ouvrira la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU « avec la participation, comme chaque année, des autorités congolaises, à un niveau très élevé. Et dans quelques mois, le Conseil de sécurité examinera la question de reconduction du mandat de la MONUSCO ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.