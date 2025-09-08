Congo-Kinshasa: La SNEL procède au retrait d'un transformateur au poste de Liminga

La Société Nationale d'Électricité (SNEL SA), à travers son Département de Distribution de Kinshasa (DDK), a informé son aimable clientèle que depuis hier, dimanche 7 septembre 2025, au retrait d'exploitation du transformateur 220/30/6,6 kV-75 MVA n°02 du poste de Liminga. Cette opération technique entraînera des perturbations dans l'alimentation électrique de plusieurs quartiers des communes de Barumbu, Ngiri-Ngiri, Kalamu, Gombe, Masina et Kasa-Vubu.

Autres pannes en cours dans la capitale

En dehors de cette intervention programmée, la SNEL fait savoir que d'autres désagréments sont enregistrés dans plusieurs zones de Kinshasa, à la suite de pannes sur des équipements électromécaniques et câbles moyenne tension :

Kinshasa-Ouest : quartier Jamaïque, station Ma Campagne et Benseke, suite à une panne sur la cabine Labora ;

: quartier Jamaïque, station Ma Campagne et Benseke, suite à une panne sur la cabine Labora ; Kinshasa-Sud : communes de Lemba, Salongo Safricas et Righini, suite à une coupure sur le F647 de la sous-station Lemba ;

: communes de Lemba, Salongo Safricas et Righini, suite à une coupure sur le F647 de la sous-station Lemba ; Kinshasa-Nord : quartier Révolution (commune de la Gombe), perturbations sur le Feeder 919 affectant plusieurs cabines alimentant notamment ONATRA Port, Reine Astride, UIC, Barclays Bank, UAC, Aviateurs et AMI Congo.

Mobilisation des équipes

La SNEL SA rassure sa clientèle que ses équipes techniques sont mobilisées pour rétablir la desserte dans les meilleurs délais. Elle présente, par ailleurs, ses excuses pour les désagréments occasionnés et invite les abonnés à signaler tout problème aux numéros suivants :

0817005664 | 0817005670 | 0817005665 | 0817005673 | 0817005669 | 081700567.