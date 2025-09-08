Soudan: Comité des locaux gouvernementaux - Tous les ministères se voient attribuer des bureaux, à l'exception du ministère de l'Environnement

7 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Haut Comité pour la création d'un environnement propice au retour des citoyens dans l'État de Khartoum, présidé par le lieutenant-général Ibrahim Jabir, membre du Conseil de souveraineté de transition (CST), a annoncé que le centre-ville de Khartoum avait été délibérément vandalisé par la milice rebelle des Forces de soutien rapide (FSR) et ses alliés, ce qui a entraîné le déplacement d'institutions gouvernementales et de sites stratégiques vers des locaux alternatifs.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Khartoum dimanche, le Comité a déclaré que les locaux alternatifs avaient été sélectionnés en tenant dûment compte des critères de sécurité, de répartition géographique et d'adéquation, en utilisant des tours appartenant à l'État, telles que la Tour des minéraux, attribuée à trois ministères, et la Tour des télécommunications, attribuée au Conseil des ministres.

Le Comité a également souligné que les sélections visaient à minimiser les coûts tout en garantissant l'attribution de tous les locaux disponibles sans exception.

Le Comité a confirmé que des bureaux avaient été attribués à tous les ministères, à l'exception du ministère de l'Environnement, et a souligné que les ministères de l'Intérieur et de la Santé bénéficiaient également d'une attention particulière. Il a affirmé que le Palais républicain restait à son emplacement d'origine, symbole de la souveraineté nationale.

