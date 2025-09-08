Soudan: Le Haut Comité pour la préparation environnementale à Khartoum appelle les citoyens à rentrer chez eux

Le membre du Conseil de souveraineté de transition et président du Comité suprême pour la préparation d'un environnement propice au retour des citoyens dans l'État de Khartoum, Lit-Gen Ibrahim Jabir , a salué le peuple soudanais qui s'est battu, a gagné et a obtenu ce qu'il voulait. Il a salué toutes les forces qui ont participé à la Bataille de la Dignité et a appelé les citoyens à rentrer chez eux.

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui par le comité à Khartoum, M. Jabir a passé en revue le travail accompli par le comité, expliquant que celui-ci a deux missions principales : le maintien de la sécurité et un comité des services.

Le Comité de contrôle de la sécurité a révélé que toutes les forces combattantes ont été retirées de Khartoum et regroupées à leur quartier général, en dehors de la capitale. Plus de 98 % des forces ont été retirées, et des travaux sont en cours pour relocaliser les forces restantes et recenser les violations, en coordination avec les services de sécurité. Des forces de police ont été déployées , et tous les bureaux de signalement et centres de services ont été ouverts au public. La police a également été déployée à 13 points de passage pour surveiller et sécuriser la zone, en plus du déploiement de véhicules d'urgence.

Le comité a ajouté que tous les véhicules détruits à Khartoum seront retirés, que des poursuites judiciaires seront engagées et que leurs propriétaires seront informés de leur localisation, car ces véhicules sont devenus un lieu propice au trafic de drogue et aux vols. Cette action sera menée en coordination avec d'autres comités.

Le Comité suprême a appelé les citoyens à se munir de documents officiels, soudanais ou non, à s'abstenir de toute relation avec quiconque n'en possède pas et à coopérer en matière d'information.

Le comité a noté que plus de 3 800 étrangers, réfugiés et personnes sans papiers ont été expulsés vers des refuges.

Les personnes munies de cartes d'identité seront expulsées vers des camps.

Le comité a déclaré que l'habitat informel était un terreau fertile pour la criminalité et servait à financer la guerre. Certains empiétaient sur les propriétés des citoyens et seraient expulsés. Leur statut sera régularisé. L'expulsion se fait progressivement et les habitants des quartiers informels doivent être régularisés pour refléter leur humanité.