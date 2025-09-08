Soudan: Procureure générale arrive à Genève

La Procureure générale Mawlana Intisar Ahmed Abdel-Aal Ahmed, Présidente du Comité national d'enquête sur les crimes et violations du droit national et du droit international humanitaire, est arrivée aujourd'hui à l'aéroport international de Genève, à la tête de la délégation soudanaise participant à la 60éme session du Conseil des droits de l'homme, qui débutera demain, 8 septembre, et se poursuivra jusqu'au 8 octobre.

La session extraordinaire sur le Soudan est prévue le premier jour, au cours de laquelle la Procureure générale prononcera une déclaration en cocidération la présidente du Comité national d'enquête sur les crimes et violations du droit national et du droit international humanitaire.