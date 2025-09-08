Soudan: Le Premier ministre rencontre le président de l'Université internationale du pays

7 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, le Dr Kamal Idris, a rencontré dimanche à son bureau à Port-Soudan le président de l'Université internationale du Soudan, membre du Comité exécutif de l'Association des universités africaines et titulaire de la Chaire UNESCO pour la santé scolaire, le professeur Bakri Osman Saeed.

Le professeur Bakri a déclaré qu'il avait fourni une explication complète au Premier ministre de l'expérience acquise lors de sa présidence d'universités africaines dans les domaines de l'éducation, de l'économie, de la numérisation et de la lutte contre la corruption disant qu'il a écouté certaines des préoccupations et priorités présentées par le Premier ministre, que le gouvernement de l'espoir s'efforce de mettre en oeuvre tout en surmontant les défis auxquels le pays est confronté.

Le président de l'Université internationale du Soudan a exprimé sa gratitude au Premier ministre pour cette opportunité et a souhaité plein succès au gouvernement de l'espoir dans la réalisation des aspirations du peuple soudanais.

