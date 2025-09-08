Soudan: Kabashi préside une réunion conjointe des comités de résistance populaire des États du Kordofan

Le lieutenant-général Shams Addin Kabashi, membre du Conseil de souveraineté et commandant en chef adjoint des forces armées soudanaises, a présidé aujourd'hui à Al Obeid une réunion à laquelle participaient une délégation du Comité national de mobilisation et de résistance populaire et des comités de mobilisation de la résistance populaire des États du Grand Kordofan.

Bashir Makki Al Bahi, chef du Comité national de mobilisation et de résistance populaire, a déclaré dans un communiqué que la réunion avait porté sur les questions liées à la résistance populaire et de prendre connaissance des efforts déployés par les trois États, des travaux en cours dans ces États et des défis auxquels ils sont confrontés.

Al- Bahi a expliqué que le commandant en chef adjoint avait discuté des détails relatifs à la résistance populaire, en se concentrant sur l'objectif intermédiaire, qui requiert des efforts concertés de la part des citoyens et des comités de résistance des États du Grand Kordofan pour soutenir les mouvements de libération des États du Kordofan et du Darfour.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné que la réunion a été succès et a atteint les objectifs souhaités, soulignant la proximité de la victoire sur la milice rebelle et de la libération de ce qui reste du Soudan.