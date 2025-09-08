Sénégal: Tambacounda - 472 décès néonataux et 42 maternels depuis janvier

8 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Agna CAMARA (Correspondant)

La région de Tambacounda fait face à une situation sanitaire préoccupante. Depuis le début de l'année 2025, 472 décès néonataux et 42 décès maternels y ont été enregistrés.

L'annonce a été faite par le gouverneur de région, Guédji Diouf, lors de la célébration du Mawlid à Makacolibantang. « Du début de l'année à nos jours, nous avons enregistré 472 décès néonataux et 42 maternels », a-t-il déclaré. Non sans souligner que rien que pour le mois d'août 2025, 15 femmes ont perdu la vie en donnant la vie. En huit mois, le nombre de décès néonataux dépasse déjà de 122 cas celui de l'année précédente, alors qu'il reste encore quatre mois avant la fin de l'année.

Face à cette hécatombe, le gouverneur a tiré la sonnette et appelé à une mobilisation générale. « Cette situation doit interpeller tout le monde », a-t-il lancé, sollicitant l'implication des guides religieux, leaders d'opinion et acteurs communautaires dans la sensibilisation. Il a, par ailleurs, exhorté les femmes enceintes à respecter leurs visites prénatales et à se rendre à l'hôpital pour un meilleur suivi médical.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Cela permettra aux médecins d'agir à temps, à la détection de la moindre anomalie, pour sauver des vies », a-t-il insisté. Pour M. Diouf, « la protection de la mère et de l'enfant est une responsabilité collective où chacun doit jouer sa partition ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.