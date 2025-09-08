Sénégal: Préparation des Mondiaux de Tokyo - Les athlètes qualifiés dénoncent un manque de soutien

À la veille de leur départ pour les Mondiaux d'athlétisme de Tokyo (13-21 septembre), les quatre athlètes sénégalais qualifiés expriment leur déception face à un manque de soutien financier et logistique. En point de presse, samedi au stade Léopold Sédar Senghor, leur capitaine Amath Faye (triple saut) et Louis François Mendy (110 mètres haies) ont dénoncé une situation qui compromet leur préparation et leur moral.

Les athlètes sénégalais qualifiés aux prochains Championnats du monde d'athlétisme de Tokyo (13-21 septembre) ont dénoncé, samedi, leur manque d'accompagnement pour préparer à bien le rendez-vous mondial. Le capitaine Amath Faye, face à la presse, a mis en lumière ce déficit alors que l'échéance se rapproche : « Ce que nous déplorons, c'est le manque de préparation idoine. Il n'y a pas eu d'accompagnement cette année, même pour ceux qui étaient aux Jeux olympiques de Paris, malgré les promesses des autorités ». Le spécialiste du triple saut a précisé que les projets de calendrier et de préparation déposés dès mars par le directeur technique national et le manager sont restés sans réponse.

« Participer à des Championnats demande un très haut niveau, tant au plan physique que mental, mais nous quittons Dakar avec nos propres moyens. Nous allons affronter les meilleurs athlètes du monde, souvent préparés dans d'excellentes conditions, parfois à l'étranger. Il aurait fallu plus de sérieux et de sérénité dans notre préparation, mais ce n'est pas le cas », a-t-il regretté. Louis François Mendy a également pris la parole avec un ton critique à l'égard des responsables : « La Fédération, je m'excuse, ne fait pas son boulot, notamment son président Sara Oualy. On aurait aimé sentir sa présence », a-t-il dit. « De temps en temps, il pourrait nous appeler pour prendre de nos nouvelles, mais cela n'a pas été le cas depuis six mois.

Ce n'est qu'avant-hier qu'il m'a appelé pour me demander si le moral est bon. Il n'y a que le Dtn, Pape Serigne Diène, qui est à nos côtés », a-t-il ajouté. Le champion d'Afrique du 110m haies dit ne pas parler pour lui-même, « mais pour tous ». Il a par ailleurs souligné que le Cnoss, qui les a appuyés par le passé, ne l'a pas fait cette fois-ci. « Nous, les quatre élites, devons être accompagnés, tout comme les athlètes des autres sports », a-t-il dit. Mendy a rappelé que leurs dossiers ont été déposés depuis mars au ministère des Sports. À rappeler qu'outre Amath Faye et Louis-François Mendy, Saly Sarr (triple saut) et Mamadou Fall Sarr (1.000 m) vont représenter le Sénégal à ce rendez-vous mondial de l'athlétisme.