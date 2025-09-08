Congo-Kinshasa: Bukasa Kabwe plaide pour une collaboration Gouvernement-AFC/M23 pour restaurer la paix dans l'Est de la RDC

8 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans une analyse intitulée « Les examens d'État, la paix et l'hypocrisie des décideurs », le chercheur Bukasa Kabwe, directeur du Bureau d'études pour la paix et la protection de l'Environnement (BEPE), interpelle les autorités congolaises et le mouvement rebelle AFC/M23 sur la nécessité de prioriser les besoins de la population dans l'Est du pays.

Réagissant à la publication des résultats des examens d'État dans les provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu, actuellement sous occupation de l'AFC/M23, Bukasa Kabwe estime que la collaboration entre les deux parties pour organiser ces épreuves scolaires constitue une preuve que le dialogue est possible, et pourrait servir de modèle pour instaurer une paix durable.

« Si l'on peut s'entendre pour organiser des examens, pourquoi ne pas s'entendre pour arrêter les armes ? », suggère-t-il dans son analyse.

Il plaide pour une approche pragmatique, centrée sur les besoins fondamentaux des populations, notamment la sécurité, l'éducation et l'accès aux services sociaux, tout en dénonçant ce qu'il qualifie d'hypocrisie des décideurs, qui tardent à engager un processus inclusif de paix.

