Congo-Kinshasa: Ituri - Jean-Pierre Lacroix salue les efforts conjoints de la MONUSCO et des FARDC pour la protection des civils

Le Secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, en visite officielle à Bunia le samedi 6 septembre, a exprimé sa satisfaction quant aux efforts déployés par les Casques bleus de la MONUSCO aux côtés des FARDC pour réduire les violences armées et protéger les populations civiles dans la province de l'Ituri.

« Depuis un certain temps, le gouverneur nous a confirmé, il y a eu d'avantage des violences dans plusieurs zones de la province. Il y a déjà eu des réponses de la MONUSCO et des FARDC de manière étroite et ensemble pour repousser les perturbateurs, et pour reprendre un autre important des zones. Evidemment pour continuer à protéger les civils, les personnes déplacées et nous sommes tous déterminés à faire plus. Les discussions que nous avons eu a été l'occasion de regarder dans quelle direction nous pourrions continuer à renforcer le travail », a-t-il déclaré lors d'un point de presse tenu avec le gouverneur de province.

Lacroix a souligné que la coopération, la confiance et la synergie entre les autorités provinciales et les forces onusiennes constituent des atouts majeurs pour le retour de la paix dans la région.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le gouverneur de l'Ituri, général Johnny Luboya, a salué l'accompagnement de la MONUSCO dans les opérations militaires et les démarches de dialogue, notamment contre le groupe armé Convention pour la Révolution Populaire (CRP) dans le territoire de Djugu.

« La MONUSCO nous a accompagné partout, que ça soit dans les opérations en approche militaires ou non militaire. Nous avons mené des dialogues ensemble. Et aujourd'hui vous savez qu'avec CRP qui s'est improvisé la réponse a été donné ensemble avec la MONUSCO. Donc, moi je suis un homme le plus heureux et je suis sûre que nous allons continuer dans la même voie », a affirmé le gouverneur.

À ce jour, des centaines de milliers de déplacés bénéficient de la protection conjointe des FARDC et des Casques bleus contre les attaques des groupes armés dans les zones les plus vulnérables.