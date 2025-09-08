Congo-Kinshasa: Quatre membres du Gouvernement congolais participent à la 60e session du conseil des droits de l'homme à Genève

8 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Quatre membres du Gouvernement congolais sont arrivés le dimanche 7 septembre à Genève pour représenter la République démocratique du Congo à la 60e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui s'ouvre ce lundi 8 septembre.

La délégation est composée de :

Guillaume Ngefa, ministre d'État en charge de la Justice,

Samuel Mbemba, ministre des Droits humains,

Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias,

Noëlla Ayeganagato, vice-ministre des Affaires étrangères.

Durant près de cinq semaines, le Conseil examinera plus de 60 rapports sur la situation des droits humains dans plus de 40 pays, présentés par le Secrétariat de l'ONU, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, des experts indépendants et des organes d'enquête.

Au programme : 37 débats interactifs avec le Haut-Commissaire Volker Türk, portant sur des thématiques clés telles que la justice transitionnelle, les violences basées sur le genre, les conditions carcérales et les conflits armés.

Créé en 2006, le Conseil des droits de l'homme est l'organe principal du système onusien chargé de promouvoir et protéger les droits fondamentaux à l'échelle mondiale.

La participation de la RDC à cette session intervient dans un contexte marqué par les efforts de Kinshasa pour répondre aux recommandations de l'Examen périodique universel (EPU) et pour coopérer avec les mécanismes internationaux, notamment sur les violations dans l'Est du pays.

