Congo-Kinshasa: Retards massifs dans la délivrance des passeports à Kinshasa - Des étudiants et familles bloqués

Depuis le 5 juin 2025, les autorités de la RDC ont décidé de changer l'ancien passeport biométrique en le remplaçant par un nouveau, jugés plus sécurisé et répondant aux normes internationales. Pour l'obtenir, il faut s'armer de patience.

Le processus pour obtenir ce nouveau document n'est pas de tout repos. Des milliers de personnes, notamment des étudiants qui ont entamés la procédure pour obtenir leur passeport, depuis plusieurs mois mais sans succès.

Jean-Pierre fait partie des nombreux requérants au bureau des Affaires étrangères à Kinshasa. Ce jeune étudiant que les reporters de Radio Okapi ont rencontré, affiche une mine fermée, entre désespoir et colère.

Depuis six mois, il attend son passeport tant convoité, nécessaire pour partir étudier à l'étranger : « J'ai une bourse depuis longtemps, mais faute de ce document, je reste bloqué ici », confie-t-il. Chaque jour, il se rend au bureau des Affaires étrangères, espérant une délivrance qui tarde.

« On me dit que c'est un problème d'impression », déplore-t-il, frustré en rappelant que « ma bourse, mon inscription, tout est en jeu ».

Les conséquences sont lourdes pour de nombreuses familles. Une mère de famille raconte avec peine avoir dû annuler le voyage à l'étranger de son fils, faute de passeport. Elle explique : « J'avais besoin de ce document pour l'emmener se faire soigner en Europe. C'est la santé de mon enfant qui est en jeu. C'est vraiment une grande deception ».

La situation n'est pas isolée. Des centaines de personnes se rendent quotidiennement au centre de traitement des passeports. Il y a quelques jours, une cinquantaine d'entre elles ont manifesté devant ce centre pour exprimer leur exaspération.

Selon plusieurs sources, le retard est dû à une transition difficile entre l'ancien et le nouveau fournisseur des passeports. Cette situation engendre un blocage de près de 126 000 passeports dans une base de données, aggravant encore les difficultés.