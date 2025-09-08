Congo-Kinshasa: Climat des Affaires - Guylain Nyembo lance la tournée de présentation du Tableau Numérique de Suivi et d'Evaluation

Le vendredi 5 septembre 2025, le Ministre d'Etat, Ministre du Plan, Guylain Nyembo, a initié une tournée de présentation du Tableau Numérique de Suivi et d'Évaluation (TNSE), un outil digital innovant destiné à renforcer le suivi des réformes du climat des affaires en République Démocratique du Congo. La première étape s'est déroulée au Ministère de la Justice.

Accompagné de la Cellule Climat des Affaires (CCA) de la Présidence de la République, le Ministre d'Etat a présenté les fonctionnalités et l'efficacité de cet outil à son collègue, le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Guillaume Ngefa. Le choix de ce ministère n'est pas fortuit : la Justice joue un rôle central dans l'amélioration du climat des affaires. En effet, elle est la garante de la sécurité juridique, de la crédibilité des réformes, de la protection des droits de propriété et de la lutte contre la corruption, des piliers indispensables pour instaurer la confiance des investisseurs.

Un outil pour la transparence et la performance

Cette initiative répond à une nécessité. Face à des résultats jugés mitigés dans la mise en oeuvre des réformes, le Gouvernement avait décidé, dès 2021, de réaménager son système de suivi en mettant l'accent sur la transparence et la redevabilité. Le TNSE permet désormais de mesurer en temps réel l'avancement des réformes, d'identifier les blocages et de proposer des solutions concrètes.

La feuille de route du climat des affaires, validée en Conseil des Ministres le 21 février dernier, implique 17 ministères réformateurs. Chacun dispose d'assignations spécifiques et de points focaux formés conjointement par l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) et la Cellule Climat des Affaires de la Présidence.

Un levier stratégique pour attirer les investissements

En tant que pilote de ce secteur, la démarche du Ministre d'Etat Guylain Nyembo vise à mobiliser personnellement ses collègues du Gouvernement afin de sécuriser leur engagement et de créer une dynamique collective.

« Il était important pour moi d'être personnellement présent afin de témoigner de la volonté du Ministère du Plan, mais aussi de montrer aux acteurs du secteur privé que le Gouvernement reste mobilisé. L'objectif est que chaque ministère réformateur accélère la mise en oeuvre des réformes attendues », a déclaré le Ministre.

Les bénéfices attendus du TNSE sont multiples : une meilleure coordination interministérielle, une traçabilité complète des décisions et de leur impact, une accélération du rythme des réformes et, surtout, une amélioration tangible de l'environnement des affaires pour attirer davantage d'investissements sur l'ensemble du territoire national.

En dotant le Gouvernement d'un mécanisme moderne, transparent et performant, le TNSE se positionne comme un levier stratégique pour transformer l'intention de réforme en résultats concrets et mesurables, au service du développement économique de la République Démocratique du Congo.