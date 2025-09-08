Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Sama Lukonde échange avec le Gouverneur Martin Kazembe sur des questions sécuritaires et de développement

Arrivé dans sa circonscription électorale du Haut-Katanga, la veille, dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, président du Sénat a rendu visite, ce vendredi 5 septembre 2025, au gouverneur intérimaire de cette province, Martin Kazembe Shula.

Une rencontre qui renforce le dialogue entre cet élu des élus et la province dont il est l'émanation, en vue d'une synergie efficace en faveur du développement de cette entité.

Des sujets d'intérêt commun comme la sécurité, la gouvernance provinciale, les priorités en matière d'investissements publics ainsi que les mécanismes de soutien du Parlement aux initiatives locales, ont été abordés durant l'échange à huis clos entre ces deux personnalités. C'est ce qu'a indiqué, à la presse, le speaker de la chambre haute du parlement à l'issue de ce tête-à-tête.

« Je suis venu voir Monsieur le Gouverneur pour m'enquérir de l'état général de la province. Nous avons parlé de la sécurité dans la province et aussi dans les villes du Haut-Katanga notamment, Lubumbashi. Vous savez que la sécurité est l'un des volets prioritaires de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y avait eu des épisodes d'insécurité, mais aujourd'hui, nous avons été rassurés : il y a une accalmie et un renforcement de la surveillance par les services compétents notamment, la police », a-t-il souligné d'entrée de jeu.

Le président du Sénat, qui tient tant au social de sa base a abordé cette question avec le chef de l'exécutif provincial.

« Nous avons aussi abordé la question sociale, particulièrement la rentrée scolaire. Il était important pour nous de nous assurer que tout se déroule bien de ce côté », a-t-il renchéri. Et ce, avant de poursuivre :

« Par ailleurs, nous avons échangé sur les projets prioritaires de la province notamment, en matière d'infrastructures routières. Le Gouverneur a évoqué les routes d'intérêt provincial, mais aussi celles d'intérêt national, pour lesquelles une implication du gouvernement central est attendue ».

L'honorable Sama Lukonde a salué le climat cordial dans lequel cette rencontre s'est déroulée et a promis d'intégrer toutes les informations reçues dans son rapport des vacances parlementaires à présenter au Sénat.