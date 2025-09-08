Ile Maurice: Les médecins alertent - «Les patients ne sont pas des numéros à écouler»

«Patients are not numbers to be cleared - real care takes time.»

Tel est le message porté par trois associations, la Government Medical and Dental Officers Association, la Medical and Health Officers Association et la Government Medical Consultant-In-Charge Association, dans un communiqué émis ce lundi 8 septembre.

Réagissant aux propos du ministre de la Santé, qui a récemment mis en avant le concept de patient-centered care, les associations affirment partager cette vision. «Les patients méritent une attention appropriée et un traitement de qualité», soulignent-elles.

Mais elles mettent en garde contre une dérive : «Les soins ne peuvent pas se réduire à une course contre la montre. Pousser les médecins à écouler rapidement les foules est dangereux, contraire à l'éthique et en opposition avec les standards de la pratique médicale.»

Selon elles, la médecine repose avant tout sur une relation de confiance entre patient et médecin. «Notre message est clair : chaque patient mérite un examen attentif, sûr... En tant que médecins, nous défendrons toujours leur droit à des soins adéquats», conclut le communiqué.