Ile Maurice: Le Premier ministre assiste à la pose de la première pierre du nouveau mandir

La communauté hindoue de Caroline a célébré hier la Bhoomi Pooja et la pose de la première pierre du nouveau Caroline Mangala Kali Mata Mandir. Dans la matinée, les fidèles ont participé à des prières et chants dévotionnels, animés par le groupe Ernest Florent, Hans Ramayan Mandali et les étudiants du Ramayana Centre. Des représentations culturelles du Mahatma Gandhi Institute ont enrichi la matinée, accompagnées de la projection d'une vidéo retraçant l'histoire et l'importance du kalimaye existant.

Le point culminant est survenu à 10 h 30 avec l'arrivée du Premier ministre, Navin Ramgoolam, accueilli par le comité et les fidèles. Après un recueillement et une prière au kalimaye, le chef du gouvernement a assisté aux rituels préliminaires avant de procéder à la pose officielle de la première pierre, marquant le lancement d'un projet majeur destiné à offrir un nouvel espace spirituel et culturel à la communauté.

Dans le même temps, une plateforme digitale comprenant un site web et des réseaux sociaux a été inaugurée, permettant de suivre l'évolution du projet et de renforcer le lien entre le mandir et ses fidèles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son allocution, Shameer Seevall, président du Caroline Mangala Kali Mata Mandir, a souligné l'importance de ce projet et les efforts conjoints qui ont rendu cette étape possible. Akhilesh Putty, consultant et concepteur du projet, a présenté les grandes lignes architecturales et conceptuelles du futur temple. Le secrétaire du mandir, Krishna Pathak Ballgobin, a exprimé la gratitude du comité envers les bénévoles et personnalités ayant contribué à l'organisation de la journée.

Des distinctions symboliques et des cadeaux ont été remis à plusieurs volontaires et partenaires, parmi lesquels des figures locales, ingénieurs, entrepreneurs et représentants d'institutions. Ces gestes témoignent de la solidarité et de l'engagement entourant ce projet. La cérémonie s'est achevée dans un esprit de ferveur et d'espoir, reflétant l'unité de la communauté et la vision d'un mandir moderne, enraciné dans la tradition et ouvert aux outils numériques d'aujourd'hui.