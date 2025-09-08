Ile Maurice: Megh Pillay a déjà dirigé Air Mauritius à deux reprises

Meghanathan (Megh) Pillay a été proposé au poste d'Executive Chairperson d'Airport Holdings Limited (AHL) lors du Conseil des ministres du vendredi 5 septembre. Cette proposition fait suite à la nomination, le 8 août, de Frédéric Curé, le gendre du Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, au poste de chairman d'AHL, qu'il a ensuite décliné le 16 août.

Cette nomination intervient à un moment où le secteur aérien fait face à de nombreux défis. Elle s'inscrit également dans le contexte du rôle stratégique qu'occupe AHL dans le secteur aérien.

Créée en août 2021, AHL est un conglomérat actif dans l'ensemble de l'écosystème aéroportuaire et aérien, responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement des infrastructures aéroportuaires. La société regroupe aujourd'hui plus de 19 filiales, dont Air Mauritius, AML et ATOL, et se diversifie également dans des domaines telles que l'hôtellerie et l'immobilier.

Rappelons que Megh Pillay avait précédemment dirigé Air Mauritius, d'abord comme Chief Executive Officer/Managing Director de septembre 2003 à octobre 2005, puis comme Chief Executive Officer de mars à octobre 2016, une expérience qui pourrait peser dans sa future mission à la tête d'AHL.