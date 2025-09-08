Ile Maurice: «Innovation Challenge» - 15 start-up sélectionnées

La Turbine a lancé officiellement l'Innovation Challenge 2025 lors d'un événement organisé aux Kocottes, à Saint-Pierre, le mardi 2 septembre. Quinze start-up ont été sélectionnées parmi plus d'une centaine de candidatures, témoignant de l'intérêt croissant pour ce concours d'innovation. Ces projets, issus de secteurs variés, s'alignent sur huit objectifs de développement durable, dont la lutte contre la faim, l'accès à une énergie propre, le développement d'infrastructures résilientes ou encore la préservation des écosystèmes marins.

Ce kick-off marque une étape cruciale pour ces jeunes entreprises qui entament plusieurs semaines d'accompagnement intensif. Au programme : mentorat, atelier s thématiques et rencontres avec les partenaires du challenge. L'objectif est clair : affiner leurs solutions, renforcer leur viabilité commerciale et les préparer au Pitch Day prévu le 16 octobre.

Lors de cette journée, elles présenteront leurs projets devant un jury de professionnels et d'investisseurs dans l'espoir de décrocher des financements et des partenariats stratégiques. Diane Maigrot, directrice générale de La Turbine, souligne : «Notre mission est de soutenir ces start-up pour qu'elles transforment leurs idées en solutions durables. L'Innovation Challenge n'est pas une simple compétition, mais un accélérateur collectif pour renforcer l'écosystème entrepreneurial mauricien.»

Ce programme bénéficie du soutien de partenaires tels que la Mauritius Commercial Bank, Saint Gobain, Inicia et Ecoasis, illustrant l'engagement du secteur privé en faveur d'une croissance durable. La Turbine souhaite ainsi faire émerger des solutions innovantes, créatrices d'emplois et de ressources locales

