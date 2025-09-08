Ile Maurice: La NCG renforce son équipe avec une formation en opérations de levage

8 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Le 5 septembre, le Mauritius Institute of Training and Development (MITD) a récompensé 12 membres de la National Coast Guard (NCG) pour avoir brillamment complété leur formation en opérations de levage (rigging). La cérémonie s'est tenue dans la salle de réunion du siège de la NCG, Les Salines, Port-Louis, marquant la fin d'un programme intensif lancé le 1er septembre.

Pendant quatre jours, les participants ont alterné théorie et pratique, apprenant à manipuler en toute sécurité treuils, nacelles et autres équipements lourds. L'objectif : renforcer la sécurité lors des interventions en hauteur, conformément aux normes en vigueur.

Kunal Toolsee, l'un des membres de la NCG récompensés, témoigne : «Je travaille tous les jours avec mon radar et mon équipement radio, mais je manquais de connaissances en sécurité. Aujourd'hui, je peux protéger mes collègues et moi-même lors des opérations.»

Pour Belall Peerally, formateur, cette formation est un atout majeur pour la sécurité maritime et la conformité réglementaire, offrant aux participants un certificat officiel attestant de leurs compétences en hauteur.

