Afrique de l'Ouest: Corridor Dakar-Bamako - Les transporteurs sénégalais en partance pour le Mali invités à 'plus de prudence et de vigilance'

7 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le président du Regroupement national des chauffeurs et transporteurs du Sénégal, Dame Lô, a invité les transporteurs sénégalais en partance pour le Mali invités à "plus de prudence et de vigilance", a appris l'APS.

Lô régissait ainsi à l'enlèvement, jeudi, de six routiers sénégalais, au Mali par des groupes armés, avant d'être libérés vendredi, dans l'après-midi, d'après l'Union des routiers du Sénégal (URD).

"Nous, acteurs du secteur des transports, étions très inquiets à l'annonce de cette information très sensible. Mais, nous invitons à nos collègues qui vont dans ce pays frère de preuve de prudence et de vigilance mais aussi et appelons le gouvernement de discuter davantage avec son homologue malien", a-t-il lancé avec l'APS et la Radiodiffusion et télévision du Sénégal (RTS/Radio).

Soulignant que " le gouvernement malien n'a rien à voir dans cet enlèvement mais qu'il s'agit plutôt de +Djihadistes+ cet enlèvement", Dame Lô, également président de la gare routière dite "Garage Dakar" de Kaolack, a affirmé avoir reçu cette information à travers les médias, "comme tout le monde".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous appelons les chauffeurs qui vont dans les pays de la sous-région à, non seulement faire preuve de prudence et de vigilance, mais aussi et surtout à se conformer aux règles en vigueur dans ces pays", a-t-il indiqué.

Dame Lô estime que si chaque Etat demandait à ses chauffeurs de ne plus dépasser leurs frontières, il y aurait moins de risques pour les chauffeurs. Il suggère le transbordement entre les chauffeurs des différents transporteurs des pays transfrontaliers.

"Seulement, cela est en déphasage dans le cadre de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) avec la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), un accord régional de l'Union africaine visant à créer un marché unique pour les biens et services, en éliminant les barrières commerciales et en facilitant la libre circulation des personnes, des capitaux et des entreprises", a-t-il relevé.

"Nous demandons également aux autorités maliennes de nous aider dans la sécurisation des citoyens sénégalais. Parce que ceux du Mali n'ont aucun problème au Sénégal, parce que nous considérons les citoyens maliens comme nos propres parents, nos frères et soeurs. Nous voulons que nos collègues du Sénégal aient les mêmes facilités au Mali", a plaidé Dame Lô.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.