Congo-Kinshasa: 35 000 tonnes de cacao exportées frauduleusement vers l'Ouganda depuis le début de 2025 (ministère)

8 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Près de 35 000 tonnes de cacao ont été exportées frauduleusement de la province de l'Ituri vers l'Ouganda, via des itinéraires clandestins, notamment par le lac Albert, à destination de Toronko et Rwabisengo, depuis le début de l'année 2025. Cette situation a été révélée par le ministre de l'Agriculture, Muhindo Nzangi, lors d'une mission à Bunia le 6 septembre 2025, à l'occasion du lancement de la campagne agricole 2025-2026.

Le ministre a souligné la nécessité de réorganiser le secteur du cacao et du café afin de mettre fin à ces fraudes, qui privent l'État congolais de recettes fiscales importantes. Il a également appelé les producteurs et exportateurs locaux à se conformer aux réglementations en vigueur, afin de garantir la traçabilité et la légalité des exportations.

La Nouvelle Société Civile de Mambasa a demandé la mise en place d'une brigade dédiée à la protection des producteurs locaux, afin d'éviter que le cacao ne finance les conflits armés qui persistent dans les territoires d'Irumu et Mambasa.

La culture du cacao constitue l'une des principales activités agricoles dans ces territoires, mais elle est aussi associée à des violences armées, avec des groupes criminels et des milices impliqués dans le vol et l'exportation illégale des produits de récolte.

